Euro 2024, quando si giocherà e gli stadi: cosa c'è da sapere

I campioni d'Europa in carica ci saranno (sarebbe stato clamoroso il contrario): dopo il sofferto pareggio contro l'Ucraina, l'Italia di Spalletti parteciperà ad Euro 2024 (14 giugno-14 luglio 2024) in Germania assieme ad altre 19 squadre già qualificate: Albania, Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Ungheria, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Rimangono soltanto quattro posti da assegnare tramite i play off.

Stadi e calendario

Saranno 10 le città in cui si svolgerà la competizione estiva tra le Nazionali: l'Olympiastadion di Berlino sarà anche la sede della finalissima ma poi si giocherà anche a Colonia, al Bvb Stadion di Dortmund (sede di una delle due semifinali), si andrà anche all'Arena di Dusseldorf, all'Arena di Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco di Baviera (teatro dell'altra semifinale) e Stoccarda. La fase a gironi si svolgerà dal 14 al 26 giugno, 27 e 28 si riposerà mentre dal 29 giugno al 3 luglio ecco gli ottavi di finale: dopo altri due giorni di pausa si tornerà in campo 5 e 6 luglio per i quarti di finale, 9 e 10 luglio le semifinali per poi scivolare verso la finalissima del 14 luglio.

Cosa succede con i biglietti

Molti forse non lo sanno ma la vendita dei ticket per la fase finale è già iniziata da alcune settimane ma fondamentalmente "al buio" perché non si conoscono ancora né i gironi né tutte le Nazionali che vi parteciperanno: gli appassionati, quindi, hanno scelto soltanto la tipologia di gara (girone o eliminazione diretta) oltre alla città e al giorno con la tipologia di biglietto desiderato. L'enorme richiesta ha costretto gli organizzatori a procedere al sorteggio per questa primissima fase di vendita.

La Uefa, però, rassicura: coloro che non sono stati sorteggiati nella fase di ottobre 2023 verranno informati sulla disponibilità di nuovi biglietti in base alla loro posizione nella "lotteria" ma, soprattutto, un milione di biglietti saranno messi in vendita per dopo il sorteggio della fase finale che si terrà il prossimo due dicembre.

Ecco il pallone di Euro 2024

Si chiama Fussballliebe (con tre L) il pallone ufficiale di Euro 2024 da poco presentato da Ueufa e Adidas durante un evento speciale all'Olympiastadion di Berlino. La parola tedesca significa "amore per il calcio", per la prima volta possiede una tecnologia Adidas chiamata "Connected Ball" perché in grado di fornire " una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento della palla e contribuendo al processo decisionale dell'assistente arbitrale video Uefa". Dotato della tecnologia Ctr-Core, progettata per un gioco veloce e preciso, viene soprattutto incontro ad arbitro e sala Var grazie all'intelligenza artificiale e un maggiore supporto soprattutto sul fuorigioco.

Cosa succede con i trasporti

Infine, una notizia molto importante per chi si recherà a vedere una o più gare di Euro 2024: la Uefa ha firmato un accordo con l'associazione delle compagnie di trasporto tedesche Vdv consentendo ai possessori dei biglietti di poter salire gratuitamente sui mezzi pubblici delle città ospitanti per un massimo di 36 ore dalle ore 6 del giorno della gara e fino alle ore 18 del giorno successivo.