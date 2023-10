Fino a mille euro "al buio": inizia la vendita dei biglietti per Euro 2024

La "coda" virtuale degli appassionati di calcio è già lunghissima visto che sono necessari svariati minuti per poter acquistare il proprio tagliando: l'Uefa ha messo in vendita, sul proprio sito, i biglietti per Euro 2024 in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Chi deciderà di acquistare i ticket fino al 26 ottobre, però, lo farà senza conoscere che partita andrà a vedere, dal momento che le qualificazioni sono in pieno svolgimento e non c'è alcuna formazione qualificata tranne i padroni di casa tedeschi in qualità di Paese ospitante.

Perché si acquistano biglietti "al buio"

Chi acquista in questo periodo lo fa da semplice appassionato ma senza aspettarsi di vedere la propria Nazionale impegnata che, tecnicamente, potrebbe anche non qualificarsi. " In questa fase iniziale di vendita, non essendo ancora noti i calendari, non è possibile selezionare le partite giocate da squadre specifiche ", spiega l'Uefa. " Al momento, la data e il luogo delle partite della fase a gironi sono noti solo per il paese ospitante, la Germania, che occuperà la posizione A1 nel programma del torneo ".

Quali sono i costi

I prezzi variano in base alla gara e al settore richiesto: la base è di 30 euro ma si sale fino a 200 euro per le gare dei gironi; dagli ottavi di finale in poi la base è di 50 euro per poi arrivare a 250 euro per biglietti di categoria 1, ossia la migliore visuale possibile in base all'impianto di gioco. Per i quarti di finale di Euro 2024 si parte da un minimo di 60 euro fino a 300 euro, le semifinali vanno da 80 euro a 600 euro per biglietti di categoria 1 e per la finalissima di Berlino ecco che si parte da 95 fino a mille euro.

Come funziona il sorteggio

Vista l'elevata richiesta, il massimo organo calcistico europeo fa sapere che si procederà a un sorteggio per l'assegnazione dei biglietti: dopo la richiesta ci sarà una lotteria e soltanto alcuni fortunati potranno avere i tickets. I risultati saranno comunicati ento il 14 novembre tramite un'e-mail con un link per pagare i biglietti. Chi non dovesse effettuare il pagamento in tempo utile, ecco che la domanda verrà annullata e si riprocederà a un nuovo sorteggio che li assegnerà a qualcun altro. Tutti i biglietti non si potranno avere in formato cartaceo ma saranno rilasciati soltanto in formato digitale.