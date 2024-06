Una bella Spagna cala il tris alla Croazia e manda un avvertimento all'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà la grande sfida tra Spagna e Croazia, in programma alle 18 all’Olympiastadion di Berlino, ad aprire le contese del Gruppo B, dove sono inserite anche Italia e Albania.

Il match è in diretta e in chiaro su Rai 2 con la telecronaca affidata a Luca De Capitani e Sebino Nela. Oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW per gli abbonati, con il racconto di Maurizio Compagnoni e Aldo Serena.

La diretta

94' - Fabian Ruiz cerca la giocata su Ferran Torres, che prova a colpire la sfera risultando poco efficace. Subito dopo Oyarzabal spreca un suggerimento di Dani Olmo, commettendo fallo su Sutalo. Finisce qui la partita: Spagna batte Croazia 3-0

90' - Concessi cinque minuti di recupero

84' - Perisic è l'ultimo arrendersi. Mancino potente ma di facile lettura per Unai Simon, che riesce ad avventarsi anche su questa conclusione

80' - Si incarica della battuta Petkovic. L'ex Bologna si fa parare il rigore da Unai Simon, che sulla respinta manda la sfera nella zona di Perisic. Il centrocampista allora serve Petkovic, che realizza il 3-1. Oliver però annulla, valutando irregolare la posizione di Perisic al momento della respinta di Unai Simon. Si resta sul 3-0.

79' - La Croazia conquista un calcio di rigore. Rodri atterra Petkovic in area nessun dubbio per Oliver che indica il dischetto

75' - Ritmi molto più bassi all'Olympiastadion, dove la Spagna gestisce senza problemi e la Croazia cerca di evitare ulteriori danni

68' - Traversone dalla sinistra di Perisic, che non trova nessun compagno libero nell'area di rigore spagnola. Unai Simon blocca

67' - Doppia sostituzione per la Croazia: fuori Modric, dentro Pasalic. Kovacic lascia il posto a Sucic.

64' - Perisic cerca di scuotere la manovra croata con un traversone dalla destra, su cui Le Normand è attento, allontanando la minaccia

59' - Sostituzione per la Spagna: fuori Pedri, dentro Dani Olmo

56' - Primo cambio del match: Budimir lascia il campo per Perisic

55' - La squadra di Dalic va vicina al gol prima con Stanisic che viene fermato da Cucurella e poi da Kramaric, disturbato dall'uscita di Unai Simon.

52' - Spagna vicina al poker. Le Furie Rosse si distendono in contropiede, da pochi passi Yamal si divora il 4-0. Reattivissimo Livakovic che allunga in corner

51' - La Croazia prova subito a rientrare nel match. Si fa vedere ancora Gvardiol murato dalla difesa spagnola

46' - Partiti

Fine primo tempo

45+3' - Gol Spagna. Le Furie Rosse trovano il terzo gol con Carvajal, bravo a raccogliere un cross di Yamal dalla destra. Il difensore sbuca alle spalle di Pongracic, battendo Livakovic da due passi

45' - Concessi tre minuti di recupero

41' - Altra occasione per la Croazia. Gvardiol riceve un pallone da Majer e prova un tiro cross col mancino. La palla sfiora contemporaneamente sia il palo sia la gamba di Budimir che non trova la deviazione

34' - La partita è bellissima. La Croazia va vicina al gol. Ci prova Brozovic dal limite, Simon si distende in tuffo e respinge. Sul tap-in da posizione defilata Majer calcia sull'esterno della rete

32' - Gol Spagna. Dopo l'assist è ancora protagonista Fabian, che riceve centralmente al limite. Doppio dribbling e mancino incrociato che trafigge Livakovic

30' - La Croazia reagisce immediatamente con la conclusione di Kovacic. Non si fa sorprendere Simon

29' - Gol Spagna. Splendido lancio in verticale di Fabian che infila la difesa croata. Morata si invola centralmente solo contro Livakovic e gonfia la rete

20' - La squadra di Dalic ora allenta la pressione. Ottimo suggerimento di Brozovic, che prova ad innescare Budimir in area di rigore. Interviene in presa bassa Simon

18' - Si affaccia in avanti la Croazia. Fallo di Cucurella su Majer. La punizione dalla destra dello stesso Majer, viene intercettata da Morata che calcia lontano la palla

16' - Prova ad accendersi sulla destra Yamal ma arrivato in area si incarta e Pongracic riesce a contenerlo

15' - Nel primo quarto d'ora di partita si è vista solo la Spagna. I dati del possesso palla sono emblematici: Spagna 69% e Croazia 31%

8' - La Croazia non riesce ad uscire dalla propria aerea. Ci prova da buona posizione Morata. L'ex Juve strozza troppo la conclusione. Tutto facile per Livakovic

5' - La Spagna prova a prendere le redini della partita, sviluppando il gioco sugli esterni con Yamal e Nico Williams

1' - Partiti

De La Fuente schiera Morata unica punta, ai suoi lati Yamal e Nico Williams. A centrocampo Pedri e Fabian affiancano il registra Rodri. In difesa tocca a Nacho e Cucurella.

Dalic si affida a Budimir supportato sugli esterni da Kramaric e Majer. A centrocampo Modric con Kovacic e Brozovic. In difesa spazio a Pongracic in coppia con Sutalo.

Il tabellino

SPAGNA (4-3-3) - Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri (59' Dani Olmo), Rodri (86' Zubimendi), Fabian Ruiz; Lamine Yamal (86' Ferran Torres), Morata (67' Oyarzabal), Nico Williams (68' Merino). Ct: Luis De La Fuente

CROAZIA (4-3-3) - Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (65' Pasalic), Kovacic (65' Sucic), Brozovic; Kramaric (72' Petkovic), Budimir (56' Perisic), Majer. Ct: Zlatko Dalic

Marcatori: Morata (S) 29', Fabian Ruiz (S) 32', Carvajal (S) 45+3'

Ammoniti: Rodri (S)

Note: Petkovic (S) ha fallito un rigore all'80'

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Stadio: Olympiastadion (Berlino)