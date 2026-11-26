Il Milan torna a vincere in Europa League e lo fa con una grande rimonta. I rossoneri battono 4-2 in trasferta l’Olympiacos, dopo che si era trovato sotto di due gol a inizio ripresa. Punti importanti per la squadra di Amorim, che sale a quota sei e può giocarsi ancora le sue chance di qualificazione. Al 31’ passa in vantaggio al 31’ grazie ad un autogol di Maignan, causato da un colpo di testa dell’ex Inter Pirola. Ad inizio ripresa la formazione ateniese trova anche il secondo gol con Jota Silva. A quel punto la reazione del Milan è veemente, che trascinato da Hutchinson, autore di un gol e due assist, ribalta il risultato in un quarto d’ora. Segna prima Hutchinson, con un tiro all’angolino dopo un’azione insistita, poi è Cisse a firmare il pareggio di testa al 71’. Il sorpasso arriva grazie ad un tiro al volo di Pulisic. Il Milan non è sazio e chiude in maniera trionfale una partita che si era messa davvero male.

La partita

L’inizio di gara è all’insegna dell’equilibrio. Al 21’ si vede l’Olympiacos con un destro dal limite di Martins su cui è pronto l’intervento di Maignan. Al 32’ la formazione greca passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner. Stacca più alto di tutti Pirola, che insacca trovando l’ultimo tocco in porta di Maignan. Al 35’ arriva la reazione dei rossoneri con Cisse, che da terra calcia verso la porta ma è provvidenziale l’intervento di Pirola, che salva la sua porta Sul finire del primo tempo ancora l’ex Inter va vicino alla doppietta calciando alto.

Nella ripresa due cambi per Amorim, entrano Musah per Estupinan e Pulisic per Gonçalo Ramos. Prima ancora della reazione rossonera arriva il raddoppio con Jota Silva, che entra in area sfruttando un errore di De Winter e trafigge Maignan. Sotto di due gol, arriva la scossa per i rossoneri. Al 57’ Hutchinson dimezza le distanze con un tiro al limite dell’area, dopo un’avanzata coast to coast. Passano sette minuti e arriva il pareggio del Milan. Ancora grande protagonista Hutchinson, bravo a servire un bel pallone a Cisse, che sfugge a Smajlovic e trova il pareggio di testa. Al 72’ arriva il tris rossonero. Sempre Hutchinson mette in mezzo per la girata a volo di Pulisic. Palla in rete e Milan avanti 3-2. La formazione greca accusa il colpo e la squadra di Amorim va vicina ancora al gol all’80’ con un tiro di Moreira, fuori di poco. I greci non ne hanno più. Il poker arriva però in pieno recupero con Moreira; il belga finalizza un contropiede, chiudendo sul 4-2.

Il tabellino

OLYMPIACOS (4-2-3-1) - Ortega; Smajlovic, Retsos (82’ Toufanis), Pirola, Onyemaechi (Tiknizyan); Freuler, Gustavo Sa; Gelson Martins (73’ Fortounis), Jota Silva, Pedersen (67’ Saliakas); Gonzalez (68’ Yaremchuk). Allenatore: Imanol Alguacil

MILAN (4-4-1-1) - Maignan; Gila, De Winter (53’ Tomori), Diawara (66’ Terracciano), Estupinan (46’ Musah); Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse (85’ Comotto); Gonçalo Ramos (46’ Pulisic). Allenatore: Ruben Amorim

Marcatori: Maignan (M) autorete 31’, Jota Silva (O), Hutchinson (M) 57’, Cisse (M) 71’, Pulisic (M) 71’, Moreira (M) 95’

Ammoniti: Jota Silva (O), De Winter (M), Freuler (O), Moreira (M)

Arbitro: Chris Kavanagh (Inghilterra)