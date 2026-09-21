Fabregas, primo ko: occasione persa per la vetta

Sul trenino che per ora guida la Serie A composto da Inter, Roma e Lazio a sorpresa non c’è spazio per il Como. Adesso quando la squadra di Fabregas cade il rumore è ben diverso rispetto al passato e il 2-0 rimediato a Frosinone è decisamente un risultato a sorpresa. Intanto perché il Como resta a secco per la prima volta dopo sette partite di campionato e poi perché in classifica viene raggiunta proprio dai ciociari a quota 10 al quinto posto. Onore al merito ai padroni di casa che colpiscono nel primo tempo grazie a Calò e Kvernadze. In realtà, ma questo non toglie nulla ai padroni di casa, il migliore in campo è il portiere Palmisani, che sfiora la doppia cifra di parate (8) e si supera a più riprese su tutti gli attaccanti del Como. Fabregas ci ha provato anche con i cambi e per una volta ha dovuto assistere alla versione in tono minore di gente come Baturina e Diao, con il primo finito a rimuginare in panchina a inizio ripresa: primo ko stagionale per i lariani.

Due gol anche a Firenze tra Fiorentina e Napoli, ma buoni per un pareggio che non serve molto agli azzurri in realtà mentre Vanoli allunga la striscia positiva. Questo nonostante il vantaggio realizzato da Gilmour nel primo tempo a cui risponde Jimenez con deviazione decisiva di Marin. Partita molto vivace nel caldo di mezzogiorno con il portiere viola De Gea pure in evidenza e tre pali colpiti di cui due dai padroni di casa. Napoli che però continua a inanellare prove non convincenti.

Nell’altra partita del pomeriggio di ieri il Parma piega il Genoa nella sfida tra tecnici pericolanti. Cuesta ha dunque la meglio su De Rossi grazie a Romero e Almqvist con in mezzo il momentaneo pareggio di Osmajic.