Gilberto Mora, il baby fenomeno che fa impazzire il Mondiale: il Barcellona sfida le big

Il ragazzino ha messo subito piede in campo. E sa già che nessun altro calciatore, in questa edizione del Mondiale, potrà togliergli il primato del più giovane sul terreno di gioco: a 17 anni e 240 giorni, Gilberto Mora non è uno sconosciuto per gli addetti ai lavori. Messicano, trequartista vecchio stampo di 175 cm, è già finito sui taccuini delle big del calcio internazionale. Soprannominato in fretta “La Piraña” e non c’è nemmeno tanto da chiedersi il perché: agonisticamente cattivo, viene descritto come spietato per la voglia che ha di mettersi in mostra e di cercare la via della rete. Compirà 18 anni il prossimo 14 ottobre, è nato a Tuxtla Gutiérrez (capitale del Chiapas) e detiene già il record di precocità nella cosiddetta “Liga MX” avendo trovato la via del gol per la prima volta a 15 anni e 322 giorni.

Il Barcellona ci ha già messo gli occhi sopra e la stampa catalana ha fatto in fretta a identificarne caratteristiche simili a quelle di Pedri, rispetto al quale potrebbe però avere più confidenza sotto porta. Trattandosi di talento sul quale pochi hanno dubbi, sul suo conto hanno chiesto informazioni anche Manchester United, Porto, Sporting Lisbona, Feyenoord e Napoli, il cui ds Manna è sempre molto attento nel fiutare la pista giusta. Tradotto: c’è già una mezza asta che lo riguarda e il Club Tijuana – dove è calcisticamente cresciuto e dove gioca tuttora – ha fatto sapere che per meno di 26 milioni di euro la sua (eventuale) partenza non è nemmeno da prendere in considerazione.

Comunque sia, Mora al momento pensa a giocare a ritagliarsi spazio anche tra i grandi: dove ha già colpito, segnando 6 gol nei campionati di Apertura e Clausura che hanno preceduto il Mondiale.

Il tempo dirà se siamo di fronte a un nuovo fuoriclasse: nel frattempo ha comunque respirato l’aria del Mondiale e almeno per il prossimo quadriennio sarà il secondo più giovane ad avere messo piede in campo nella rassegna iridata. Più precoce di lui è stato solo Norman Whiteside, nord-irlandese che nell’edizione del 1982 aveva esordito a 17 anni e 41 giorni.