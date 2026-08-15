Il Ferragosto caldo della A tra amichevoli di lusso e mercato

I top club di Serie A hanno deciso di regalarsi un Erasmus in salsa calcistica per testare ambizioni e prospettive in vista della stagione 26/27, che scatterà ufficialmente settimana prossima. Tranne Juve e Napoli, a Ferragosto scenderanno in campo all’estero tutte le prime della classe. L’occasione giusta per fare un ultimo check in vista del kick-off ufficiale del campionato. Il Milan sarà di scena in Polonia per il derby infernale contro il Manchester United. Una clima reso ancor più rovente in casa rosssonera dall’epurazione avviata dal duo Cardinale-Amorim: dopo Athekame (accasatosi in prestito al Lione) appaiono out dal nuovo corso milanista Tomori, Terracciano, Odogu, Fofana, Bondo, Estupinan, Nkunku, Gimenez e Leao. Praticamente una squadra intera. A far rumore soprattutto il nome del Diez portoghese, la cui valutazione di mercato è crollata dai 60 milioni richiesti dal Milan prima del Mondiale agli attuali 40. All’orizzonte sembra esserci solo il Galatasaray, soluzione questa che non sembra allettare troppo il campione lusitano. Ecco perché da un lato ora Rafa ammicca alla clamorosa permanenza; mentre il connazionale

Amorim spinge per cederlo. Insomma, siamo al braccio di ferro. Vedremo chi la spunterà.

Intanto i tifosi milanisti sono delusi dall’atteggiamento degli ultimi giorni di capitan Maignan che prima ha disertato i funerali della leggenda rossonera Franco Baresi e poi ha chiesto una settimana supplementare di vacanza. Non proprio l’atteggiamento ideale di chi dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per i compagni e indossare i panni di condottiero. Il portiere francese è tornato ieri sui social con un post criptico: «Non ascoltare gli altri, segui la tua strada». A proposito di portieri: la Juve va caccia di un affare low-cost tra i pali dopo aver speso tutto il budget a disposizione finora su Kolo Muani, Ekathor, Aljabegovic e Lucumì (tra domani e lunedì visite mediche e firme di rito: arriverà dal Bologna per 20 milioni). Il nome di Vicario in prestito dal Tottenham non scalda troppo Spalletti, che vorrebbe qualcosa di meglio. Tocca ora a Carnevali e Massara provare ad accontentarlo.

Chi invece sembra soddisfatto è il tecnico interista Chivu. Stasera i nerazzurri giocheranno contro il Betis, il warm-up in vista della prima di campionato.

Ieri visite mediche per Spence, prelevato dal Tottenham per 30 milioni più bonus e il 10% in favore dei londinesi sulla rivendita. Dopo l’addio di Frattesi spedito alla Lazio ora l’Inter proverà a prendere pure Jones dal Liverpool. Un colpo da finanziare con le vendite di Asllani e Luiz Henrique. Mentre la Roma oggi pomeriggio farà il collaudo generale sul campo del Borussia Dortmund. Gasperini, però, inizia a friggere, visto che mancano ancora 2-3 innesti per vedere la sua squadra al completo (Rodrigo Mora, Udogie e Cacciamani i nomi indicati dal tecnico). Sogna in grande infine il Como, manca soltanto una punta a Fabregas per chiudere la campagna acquisti (tra i papabili Delap e Kean) e provare a lottare per il tricolore. Ciro Immobile, attualmente in forza al Paris FC, ha risolto il contratto con i francesi e si appresta a ritirarsi. L’attaccante azzurro, che ha legato i migliori anni della propria carriera alla Lazio, chiude con 201 reti segnate in Serie A, all’ottavo posto di sempre