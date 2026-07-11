È Haaland mania: in Perù quasi 500 neonati si chiamano come lui

Pareva un’esagerazione, quando ai tempi di Maradona centinaia di piccoli napoletani erano stati registrati con il nome di Diego: tra il 1984 e il 1991 erano stati infatti iscritti all'anagrafe 515 bambini con il nome di Diego. Tra questi, dodici presero anche il nome completo del campione argentino e furono quindi registrati ufficialmente come Diego Armando.

A distanza di qualche decennio, i numeri dei nomi legati ai calciatori famosi sono aumentati a dismisura. E, a dirla tutta, paiono ancora più assurdi: secondo il Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – l’ente statale autonomo del Perù responsabile dell’identificazione di tutti i cittadini – sono stati addirittura 468 i neonati registrati ultimamente con il cognome ‘Haaland’, 91 dei quali con il nome completo ‘Erling Haaland’. Per la serie: le gesta dell’attaccante norvegese non hanno fatto breccia soltanto alle latitudini del paese scandinavo, ma anche (soprattutto?) in Sudamerica. Assurdo o no, non pare possa trattarsi di una fake news vista la provenienza della comunicazione, aggiornata a pochi giorni dopo la doppietta messa a segno dall’attaccante del Manchester City contro il Brasile negli ottavi di finale del Mondiale.

Non si tratta peraltro di un caso isolato, dal momento che proprio in Perù sono già migliaia le persone che portano nomi ispirati alle stelle del pallone: oltre 3.400 si chiamano infatti Messi, più di 1.100 Cristiano Ronaldo, 1.200 Yamal, mentre Neymar resta il più popolare con oltre 33.000 registrazioni.

A questo punto viene da rammaricarsi dell’assenza di un italiano: anche questo è un segno dei tempi, dal momento che il nostro calcio non esprime evidentemente un fuoriclasse degno di accendere la fantasia dei tifosi (non solo) peruviani.