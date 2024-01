Henderson-Juve, arabi permettendo

Potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita il rinforzo scudetto per la Juventus. La Vecchia Signora, infatti, potrebbe ingaggiare per i prossimi sei mesi (rigorosamente in prestito...) l’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson, desideroso di tornare in Europa dopo il semestre nelle fila dell’Al Ettifaq. Peccato che però il centrocampista classe 1990 guadagni la bellezza di 20 milioni a stagione. Impossibile a queste condizioni prenderlo per Giuntoli e Manna, anche se una strada ci sarebbe. Condizionale d’obbligo in attesa che i rappresentanti del calciatore confermino oggi pomeriggio questa possibilità, ovvero che i sauditi liberino Henderson in prestito gratuito coprendo il 70-80% dei suoi emolumenti. A quel punto per la Juve l’occasione diventerebbe estremamente ghiotta da cogliere, quasi imperdibile.

Anche se le caratteristiche dell’ex leader dei Reds non collimano appieno con le richieste di Max Allegri, che vorrebbe una mezzala box to box capace di inserirsi con puntualità in zona-gol. Henderson invece è più un metronomo alla Locatelli e quindi non propriamente l’ideale per le esigenze della mediana bianconera. Vero anche che a certe cifre - qualora venissero confermate - non si può far troppo gli schizzinosi. Intanto la Vecchia Signora si è messa di traverso tra il Napoli e Lazar Samardzic, facendo di fatto saltare il passaggio del serbo in azzurro. Il papà-agente del classe 2002, il famigerato e chiacchierato signor Mladen, infatti ha sparato troppo alto secondo De Laurentiis, che ha virato così su Junior Traoré. L’ex Sassuolo tornerà in Italia dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto (25 milioni). E non finisce qui: gli azzurri restano in pressing per Barak (Fiorentina) e Mangala (Nottingham Forest) per completare la mediana; mentre la Juve prova ad accaparrarsi il giovane Popovic (classe 2006), svincolato dal Partizan Belgrado e a un passo dal Milan. L’accordo con i rossoneri è saltato in settimana a causa delle richieste sulle commissioni da parte della famiglia del gioiellino del serbo rappresentata dall’agente Marcelo Simonian. Dalle parti della Continassa starebbero pensando di accontentarlo. Chi invece può salutare i bianconeri in prestito è Kean: sul centravanti sono in pressing Fiorentina e Monza oltre a un paio di club esteri. Infine Sensi (Inter) è sempre più vicino al Leicester: dalla sua cessione può arrivare un piccolo extra-budget per il colpo last minute davanti.