La pioggia torrenziale in riva al lago bagna le polveri del Como delle meraviglie, che porta a casa i tre punti contro l’Aek Atene ma in maniera decisamente meno convincente rispetto al memorabile 9-1 di Lens. I lariani faticano più del previsto a trovare varchi nell’attenta difesa greca e passano solo nella ripresa grazie ad un tiro a giro spettacolare di Luis Milla sul quale l’ex Lazio Strakosha non può niente. Invece di dilagare come contro il Lens, Il Como non la chiude e rischia parecchio nel finale di partita. Alla fine, però, arriva la vittoria che garantisce all’undici di Fabregas la certezza aritmetica di accedere ai playoff di Champions League.

Da Cunha sbaglia un rigore

Ripetere l’incredibile 9-1 inflitto ai francesi del Lens non è semplice ma in palio al Sinigaglia c’è un obiettivo che in riva al lago di Como sembra un sogno: qualificarsi ai playoff della Champions League. La squadra di Nikolic viene da due vittorie in campionato e prova a farsi sentire subito col fisico sulla mediana. I primi minuti vedono i padroni di casa attaccare con convinzione ma senza affondare il colpo. Nonostante l’entusiasmo degli scatenati tifosi ateniesi sugli spalti, la prima occasione arriva al 9’ quando Nico Paz imbecca Douvikas: l’avanti greco, però, ci arriva solo con la punta del piede. Dopo un’insolita pausa per sistemare l’auricolare dell’arbitro, l’Aek si fa vivo ma senza creare problemi al portiere di coppa Sanchez. Altrettanto innocuo il tiro di Nico Paz che si gira nonostante la marcatura stretta ma tira in maniera troppo centrale per ingannare l’ex Lazio Strakosha.

Il primo momento chiave arriva al 28’, quando sull’ennesima penetrazione di Valle, il difensore Majer stende il talento di Badalona: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il capitano Da Cunha invece di Douvikas ma la conclusione dagli undici metri del francese è del tutto sballata. Dalla mezz’ora in avanti, il Como alza la pressione ma produce poche palle gol chiare, a parte il colpo di testa di Ramon che finisce sopra la traversa. La pioggia scende sempre più copiosa ma il finale del primo tempo vede l’Aek andare due volte vicino al vantaggio. Se al 41’ la parata di Sanchez sul tiro da fuori di Gacinovic non è impossibile, la doppia respinta due minuti dopo su Vitalis è da applausi a scena aperta. Le due squadre tornano negli spogliatoi dopo un primo tempo nettamente inferiore alle altissime aspettative del pubblico di casa. Molto su cui riflettere per Cesc Fabregas.

La sblocca Milla, il Como rischia

Al rientro in campo dopo l’intervallo, il Como prova a trovare varchi nell’arcigna difesa ospite. Al 47’ Baturina libera di prima la corsa di Valle ma il suo cross sul palo lontano non trova compagni pronti a ribadire il pallone in porta. Se il Como riconquista palloni pressando alto, gli spazi che si aprono vengono subito sfruttati dagli ateniesi: al 52’ gran pallone per Vitalis in area ma l’avanti ungherese spreca malamente. Se l’undici di Fabregas diventa nervoso ed impreciso, l’Aek ne approfitta per provare a portarsi a casa il bottino pieno. Al 55’ Nico Paz, già ammonito, rischia grosso rifilando un pestone a Rota a centrocampo: il talento argentino sbaglia sempre di più. Proprio nel momento più difficile, il Como passa in vantaggio con uno dei giocatori meno attesi. Visto che gli spazi nell’area greca sono pochissimi, Baturina vede Luis Milla libero e gli cede il pallone.

L’esperto centrocampista ex Getafe recapita un poderoso tiro a giro nel sette, dove Strakosha non riesce ad arrivare. La rete ridà fiducia ad un Como che era sembrato imballato ed i lariani iniziano a spingere con più lucidità. Quattro minuti dopo, grossa occasione per Nico Paz ma il suo tiro verso il primo palo è fuori di non molto. Dopo la staffetta tra Couto e Smolcic, Nico Paz prova a fare tutto da solo, venendo steso da Marin. Dagli sviluppi della posizione è sempre l’argentino a mettere un gran pallone in mezzo per l’accorrente Ramon: peccato che la sfera finisca fuori di un niente. I lariani lasciano campo ai greci e rischiano qualcosa ma la voglia di chiudere i conti è tanta. Se il tecnico Nikolic richiama in panchina il poco convincente ex Milan Luka Jovic, gli attacchi dei greci si infrangono sull’attenta retroguardia lombarda. Se il Como concede troppo ai rivali, Perrone sfiora il raddoppio nel finale, trovando i guantoni di Strakosha.

Il tabellino

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto (65’ Smolcic), Ramon, Chalobah (80’ Kempf), Valle; Perrone, Milla; Da Cunha (88’ Ricci), Paz, Baturina (80’ Kaiki); Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Vitalis (79’ Joao Mario), Marin, Kutesa (62’ Varga); Jovic (74’ Zini), Gacinovic (74’ Mantalos). Allenatore: Marko Nikolic

Marcatori: 57’ Milla (C),

Ammoniti: 12’ Nico Paz (C), 48’ Couto (C), 65’ Majer (A), 75’ Marin (A), 76’ Pilios (A)

Espulsi: -

Arbitro: Javier Alberola Rojas (Spagna)