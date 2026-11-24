Ci sono città che, nella carriera di un uomo di calcio, diventano più di una tappa. Palermo, per Giorgio Perinetti, è stata una casa alla quale tornare, anche quando le strade sembravano ormai separate. Quattro esperienze, in quasi trent’anni, quattro stagioni della vita professionale e personale di un dirigente che ha attraversato il calcio italiano con la discrezione di chi preferisce lavorare dietro le quinte, ma con la capacità di lasciare un segno. L’ultima avventura, quella con l’Athletic Club Palermo, si interrompe adesso. Perinetti lascia il club e la città per ragioni familiari e personali. “Ho una necessità di stare più vicino a mia figlia, di trovare delle soluzioni, anche lavorative, che siano più gestibili”, ha spiegato annunciando l’addio. Non una rottura con Palermo, semmai una pausa da un luogo che continua a sentire profondamente suo. “Guardo avanti con la speranza di tornare», ha aggiunto. E in quelle parole c’è forse il senso di tutta la sua storia rosanero”.

Il suo amore per la Sicilia

La prima volta fu nel 1993. Palermo era ancora lontana dai palcoscenici della Serie A e Perinetti arrivò per costruire una squadra capace di risalire. Nel 1995 conquistò la promozione in Serie B, un risultato che consegnò alla città una stagione di entusiasmo e al dirigente una prima, indelebile, esperienza siciliana. Due anni dopo sarebbe tornato alla Roma, dove aveva cominciato la sua carriera. La seconda volta, nel 2000, fu ancora Palermo. Il club era guidato da Franco Sensi, presidente che Perinetti aveva già conosciuto nella capitale. Arrivò un’altra promozione in Serie B e, nella stagione successiva, la permanenza nella categoria. Poi il passaggio di proprietà, l’arrivo di Maurizio Zamparini e la fine di un rapporto che aveva già scritto pagine importanti. Il terzo ritorno è quello più vicino alla memoria dei tifosi rosanero. Nel 2012 Perinetti rientrò nell’area sportiva del Palermo, in un momento complicato, tra cambi di panchina e tensioni societarie. La retrocessione in B non cancellò il lavoro: nella stagione successiva, con Giuseppe Iachini in panchina, arrivò la promozione in Serie A con cinque giornate d’anticipo. Un traguardo che Perinetti aveva già raggiunto con il Bari e che, a Palermo, ebbe un significato speciale. Non ci fu però il rinnovo del contratto. La squadra tornò in A, lui ripartì. Nel giugno 2025, infine, la quarta esperienza. L’Athletic Club Palermo, neopromosso in Serie D, lo chiamò per dare struttura e prospettiva a un progetto ambizioso. “Non riesco a dire di no a Palermo”, aveva raccontato al momento dell’arrivo. Il sogno era tornare alle radici, al calcio giovanile e dilettantistico, quello che aveva conosciuto da ragazzo. Dopo poco più di un anno, la necessità di stare accanto alla famiglia ha prevalso sul lavoro.

La serie A di Maradona e la Roma di Viola

La sua storia, del resto, non è soltanto rosanero. Perinetti ha vissuto stagioni decisive in alcuni dei club più importanti d’Italia. Alla Roma entrò giovanissimo, nel 1972, nel settore giovanile. Conobbe la stagione di Dino Viola, il presidente che contribuì a costruire una squadra capace di conquistare lo scudetto del 1983 e di raggiungere la finale di Coppa dei Campioni. Perinetti fu parte di quella lunga scuola giallorossa, un apprendistato che gli insegnò a conoscere il calcio dalle fondamenta. Nel 1987 arrivò al Napoli. Prima lo scouting, poi la direzione sportiva, nel pieno dell’epoca di Diego Armando Maradona. Un’esperienza che lo portò a vivere da vicino il momento più alto e quello più doloroso del campione argentino: nel 1991 fu proprio Perinetti a comunicare a Maradona la squalifica per doping. Una scena difficile, un dirigente davanti al più grande, chiamato a svolgere il proprio ruolo senza sottrarsi al peso umano di quella notizia. In mezzo ci sono state Juventus, Siena, Bari, Venezia, Genoa, Brescia e Avellino. Promozioni, salvezze, ricostruzioni, presidenti diversi e un calcio che cambiava. Diciamo un calcio quasi romantico, sicuramente molto più verace. Ma Palermo è rimasta una costante, quasi un richiamo.

La perdita di Emanuela

C’è però una parte della sua vita che nessun risultato sportivo può raccontare. Nel 2015 Perinetti aveva perso la moglie Daniela, stroncata da un tumore. Otto anni dopo, il 29 novembre 2023, la morte della figlia Emanuela, a 34 anni, per una forma acuta di anoressia, lo ha consegnato a un dolore ancora più difficile da comprendere. Emanuela lavorava nel marketing sportivo, era brillante, appassionata, vicina al mondo del calcio. Grande tifosa del Palermo, la città che le era entrata nel cuore. A Palermo ha vissuto e frequentato le scuole superiori presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II — e a Roma, città d’origine del padre Giorgio Perinetti dove si è poi laureata all’Università Luiss Guido Carli. Ma Emanuela ha lottato negli ultimi anni con il più infido degli avversari. Una malattia nascosta per anni, che il padre ha ricostruito nel libro scritto con Michele Pennetti, Quello che non ho visto arrivare. Il titolo è una domanda che non smette di accompagnarlo: ciò che un uomo abituato a leggere le partite, anticipare le mosse e riconoscere i talenti non è riuscito a vedere nella vita più importante. Perinetti ha scelto di raccontare quel dolore non per cercare risposte definitive, ma per trasformarlo in un messaggio di consapevolezza e aiuto a chi affronta la stessa battaglia. “È una malattia che colpisce tre milioni di persone tra i 16 e i 34 anni”.

L’addio a Palermo e il ritorno al calcio

Adesso lascia Palermo, ancora una volta. Non per una panchina diversa o per un nuovo progetto sportivo, ma per una ragione che viene prima di ogni contratto. Il calcio gli ha dato una professione, una strada e molte città. Palermo, invece, gli ha restituito più volte il senso del ritorno. E forse, quando sarà possibile, sarà ancora lì ad aspettarlo. Intanto sul futuro professionale del dirigente poco o nulla si sa, Perinetti ha deciso per motivi logistici di tornare in Veneto ma probabilmente sarà già pienamente operativo al calciomercato di gennaio.