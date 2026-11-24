Un buon Napoli va due volte in vantaggio contro il Manchester City ma alla fine raccoglie solo un punto all’Etihad Stadium per un 2-2 finale, che dà fiducia per il prosieguo del cammino in Champions. la squadra di Allegri sale a 4 punti e dovrà giocarsi nei prossimi tre match le proprie chance di qualificazione. Nel primo tempo un buon Napoli si difende con ordine senza concedere grandi spazi al City, che si limita ad un palleggio lezioso. La migliore occasione capita sulla testa di Beukema, su cui si fa trovare pronto Donnarumma. Nella ripresa gli azzurri vanno in vantaggio al 55’ con un bel diagonale di Hojlund. La reazione del City si concretizza al 68’ con il pareggio di Bouaddi. La partita si accende. Il Napoli torna in vantaggio al 77’ con Lang poi si fa riprendere all’86’ da Cherki. Finisce così con qualche rimpianto per gli azzurri, che però hanno dato importanti segnali di ripresa.

La partita

Il City parte subito forte. Tira da fuori Anderson, respinge Milinkovic-Savic; Haaland prova a servire Cherki, anticipato però da Olivera che spazza via. La squadra di Maresca comanda il gioco con il suo consueto palleggio, ma non trova la scelta giusta nell’ultimo passaggio. Il Napoli si difende con grande attenzione e non concede spazi centralmente. Gli azzurri si rendono più volte insidiosi con gli inserimenti di McTominay. Il match scorre via su ritmi piacevoli ma non ci sono grandi occasioni da gol. Al 44’ capita una buona occasione per il Napoli. Sugli sviluppi di un corner Beukema stacca di testa, Donnarumma vede il pallone alla fine ma gli dice non con un riflesso pronto. La prima frazione finisce senza reti.

Si riparte sulla stessa falsariga del primo tempo. Al 50’ ci prova Cherki, si salva la difesa azzurra. Al 55’ il Napoli passa in vantaggio. Bella imbucata di Gilmour per Hojlund. L’attaccante danese salta Guehi e con un preciso diagonale trafigge Donnarumma. L’ingresso di Doku porta scompiglio nella difesa azzurra. Al 68’ il belga serve Bouaddi in area, che non lascia scampo a Milinlovic-Savic. Il City trova entusiasmo ma si ritrova ancora sotto. Al 77’ Spinazzola approfitta di un buco clamoroso lasciato da O’Reilly e mette in mezzo per l’impatto vincente di Lang. La squadra di Maresca reagisce. All’81’ centra il palo Gvardiol. Haaland e compagni aumentano la pressione. Passano cinque minuti e arriva il pari. Dai e vai di Cherki con Ndiaye, il francese entra in area e supera Milinkovic-Savic sul suo palo. Negli ultimi minuti può succedere di tutto ma alla fine finisce con un punto a testa.

Il tabellino

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Gvardiol, O’Reilly; Anderson, Bouaddi, Elias (55’ Doku), Enzo Fernandez (63’ Ndiaye), Cherki; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne (76’ Anguissa), Lang; Hojlund (75’ Giovane). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Hojlund (N) 55’, Bouaddi (N) 68’, Lang (N) 77’, Cherki (MC) 86’

Ammoniti: Guehi (MC)

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)