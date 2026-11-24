La Roma si prepara a una serata di grande calcio nella quinta giornata di Champions League: i giallorossi vanno infatti al Parco dei Principi per la sfida contro il Paris Saint Germain, campione in carica da due anni. Squadra parigina che è prima in classifica, forte di quattro successi nelle prime quattro giornate, con venti gol all’attivo e reduce da dodici successi consecutivi tra campionato e coppe.

La squadra di Gasperini, con 4 punti in classifica, non brilla nella competizione europea, come dimostrano i due ko subiti in rimonta da Real Madrid e Manchester United, ma il cammino impeccabile in Serie A infonde fiducia. Il pronostico degli esperti Sisal è tutto dalla parte degli uomini di Luis Enrique, che in casa sono imbattuti, in Champions, da un anno:successo parigino a 1,42, impresa romanista a 7,00, il pareggio vale 4,75.

La Roma sta segnando con una frequenza impressionante, a una media di quasi quattro gol a partita nell’ultimo mese, ma in difesa soffre e non mantiene quasi mai la porta inviolata: in Champions sono infatti 8 le reti subite nelle prime 4 uscite. Le probabilità che si assista a uno show sono alte, con entrambe le squadre in gol a 1,44 e l’ipotesi di più di 4 reti totali a 1,80. Luis Enrique deve fare a meno di due pezzi da novanta come Kvaratskhelia e Desiré Doué, entrambi fuori per infortunio.

Le alternative però non mancano e sono tutte di grande livello, ad esempio lo spagnolo Ferran Torres, che ha già realizzato tre reti in questa edizione della Champions ed è il primo candidato al gol a 1,80. Attenzione a Fabián Ruiz, quattro gol in tre partite diverse, contro Slovan Bratislava, Barcellona e Villarreal, e miglior marcatore parigino della competizione, il suo timbro è a 5,00. La Roma punta ovviamente tutto sul suo bomber Donyell Malen, reduce da un poker realizzato sabato contro il Parma, e a quota 4 gol in questa Champions: la rete dell’olandese è a 2,50. Un ruolo da protagonista potrebbe averlo anche Soulé, con l’ipotesi gol o assist a 2,75.

Dopo il 4-4 con l’Atalanta, l’Inter ospita a San Siro lo Stoccarda, le due squadre sono rispettivamente 14ª e 15ª, divise da un solo punto e devono fare punti per restare in corsa almeno per la zona play off. Per gli esperti Sisal, la squadra di Chivu farà dimenticare Bergamo, è infatti avanti a 1,42 contro il 6,00 degli ospiti e il 5,50 del pareggio. Probabile che Chivu si affidi ancora alla coppia Esposito-Thuram perché Lautaro non sembra ancora pronto a partire dall’inizio. Pio Esposito ha segnato otto gol nelle ultime cinque partite tra club e Nazionale, ma in Champions League la sua firma è una sola, quella di Rotterdam contro il Feyenoord: contro lo Stoccarda potrebbe esserci il secondo gol dell’interista nella competizione, dato a 1,80, stessa quota per il francese e anche per Lautaro, che potrebbe entrare a gara in corso. Tra gli ospiti, l’uomo da fermare è Demirović, in gol a 3,25.