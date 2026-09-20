Il Milan cala il tris: si sblocca Pulisic, a segno anche Rabiot e Diego Moreira

In una gara tutt’altro che alla vigilia presentava alcune insidie, il Milan mette a segno tre reti avendo la meglio sul Lecce. La formazione allenata da Amorim ha sempre avuto in mano il pallino del gioco e se ci fosse stata maggiore precisione sotto porta, a quest’ora, staremmo parlando di un punteggio ancora più largo. Male, oggi, il Lecce che dopo un buon avvio di campionato non ha mai dato l’impressione di poter rimanere in gara dopo aver subìto la prima rete da Pulisic. A proposito, ottime notizie per l’americano che si sblocca dopo un digiuno di reti, in rossonero, durato 9 mesi. In classifica, rossoneri con 11 punti, uno in meno del Cagliari e due in meno del trittico di testa formato da Roma, Inter e Lazio. Il Lecce resta fermo a 6 punti.

La sblocca Pulisic

I rossoneri iniziano con il piglio giusto e sono in cerca di riscatto dopo la figuraccia europea contro il Benfica. La gara si sblocca al 14’ ma soprattutto a metterla in rete è l’americano Pulisic che controlla alla grande su un lancio di Pavlovic anticipando il portiere avversario, Falcone, e portando il Milan avanti 1-0. Per lo statunitense è la prima rete in questo difficile 2026 la cui rete mancava dal 3-0 del dicembre 2025 nella gara in casa tra Milan e Verona (finita poi 3-0). Il Lecce tenta la reazione ma Maignan è attento sulle sortite offensive.

I rossoneri ci riprovano al 28’ ma Ramos e Chukwueze vengono anticipati in area di rigore, nulla di fatto. Al 34’ ancora pericolosa la squadra di Amorim sempre con Chukwueze ma la difesa pugliese regge. Il Milan sfiora il raddoppio al 40’ ma De Winter, servito benissimo da Pulisic, sbaglia non inquadrando lo specchio della porta. Tre minuti dopo il Lecce si salva per il rotto della cuffia, su Pulisic che sfiora la doppietta personale.

La chiudono Rabiot e Diego Moreira

Il secondo tempo è sempre a trazione rossonera: al 55’ grande occasione per Estupinan servito benissimo da Rabiot ma il controllo è sbagliato. Un minuto dopo rete annullata al Milan per fuorigioco, il marcatore sarebbe stato Pavlovic che era al di là di tutti i giocatori. Al 60’ altra clamorosa occasione per il Milan, Pulisic e Ramos non sono appostati per spingere in rete dopo l’errore di Falcone. La rete è comunque nell’aria e arriva al 61’ con Rabiot ben servito da Ramos: solo davanti al portiere ospite non sbaglia, 2-0.

Cambio azzeccato, da parte di Amorin: Diego Moreira lo ricompensa al 74’ che prende palla dopo la sponda di Ramos, si invola verso l’area di rigore e la mette in rete, tris dei rossoneri che conducono il match 3-0. Il Lecce è tutto nel tiro dalla distanza di Ngom al minuto 80’, il portiere rossonero non si fa trovare impreparato. Tre minuti dopo i salentini ottengono due corner quasi consecutivi, la difesa del Milan fa buona guardia e sventa i pericoli. Non accade più nulla di particolare neanche nei tre minuti di recupero, i rossoneri festeggiano il ritorno alla vittoria in campionato.

Il tabellino

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze (87’ Camarda), Modric (77’ Musah), Rabiot, Estupinan (76’ Bartesaghi); Pulisic (69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (70’ Diego Moreira); Ramos. All. Amorim.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic (71’ Kabah), Maleh (71’ Ngom); Pierotti (82’ N’Dri), Stulic (46’ Esteban), Monteiro (70’ Fatah). All. Di Francesco.

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 74’ Diego Moreira

Ammoniti: 58’ Danilo Veiga (L)

Arbitro: La Penna (Roma)