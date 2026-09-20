Il Napoli di Allegri si fa riprendere dalla Fiorentina: al Franchi finisce 1-1

Napoli e Fiorentina arrivano alla lunga pausa per le nazionali portandosi a casa un punto che serve a poco ad entrambe dopo una gara spettacolare e combattuta. Nonostante il gran caldo, al Franchi gli undici di Allegri e Vanoli si affrontano a viso aperto. La Fiorentina spinge forte e colpisce due traverse nel giro di due minuti con Atta e Fagioli ma va sotto quando la difesa si dimentica completamente di Gilmour, che batte De Gea.

I toscani rischiano il tracollo ma si riprendono nella ripresa, trovando il pareggio in maniera un po’ fortunosa quando Marin spiazza Milinkovic-Savic deviando in porta il tiro di Jiménez. Nel finale di gara il Napoli spinge forte per portarsi a casa il bottino pieno ma De Gea nega la gioia del gol all’ex Favasuli. Parecchie recriminazioni per Allegri, visto che i partenopei hanno dominato per lunghi tratti ma senza mai riuscire a chiudere la partita.

Viola sfortunata, la sblocca Gilmour

Dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola, l’anticipo del Franchi inizia con una Fiorentina ansiosa di continuare a crescere dopo la staffetta in panchina tra Grosso e Vanoli. Tra i più vivaci in campo il folletto Mastantuono mentre il Napoli si affida spesso e volentieri alle folate di Politano dalla fascia. Visto il gran caldo nella città del Giglio, ritmi non trascendentali con i partenopei che preferiscono alternare fasi di controllo palla a folate offensive fulminee. All’11’ molto insidioso il cross dalla tre quarti di Fagioli messo in angolo da Milinkovic-Savic ma l’undici di Vanoli ci mette qualche minuto prima di rendersi davvero pericoloso. Nel giro di due minuti, prima Atta e poi Fagioli sono sfortunatissimi, con la traversa che nega loro la gioia del gol: se il francese fa tutto da solo, il tiro dell’azzurro è deviato da un attento Milinkovic-Savic. Tre minuti dopo il Napoli sfiora il vantaggio quando sul cross di Politano sul secondo palo si avventa Olivera in tuffo, colpendo in pieno il palo.

De Gea è costretto a mettere in angolo ed il fortino viola crolla di schianto: la parabola di Politano trova Gilmour lasciato incredibilmente solo dalla difesa. Sul suo piattone al volo, l’ex portiere della nazionale spagnola non può niente: vantaggio forse immeritato per l’undici di Allegri, che finora aveva subito gli attacchi dei padroni di casa. La Fiorentina subisce il contraccolpo, lasciando il possesso palla agli ospiti per lunghi tratti. Alla mezz’ora Pellegrino si fa largo sulla fascia, mettendo in mezzo un bel pallone che Mastantuono non riesce a girare in porta. La risposta del Napoli arriva quattro minuti dopo: ennesimo cross di Politano, l’ex Milan Jimenez respinge di testa ma dalle parti di Olivera. Bello il suo sinistro al volo dal limite dell’area ma la palla sfila a lato della porta difesa da De Gea di un niente. Gli ultimi minuti del primo tempo vedono il Napoli ben lieto di addormentare la gara: molto su cui riflettere durante l’intervallo per Vanoli.

Pareggio Jiménez, il Napoli ci prova

Visto che aveva sofferto tantissimo la velocità di Politano, il tecnico della Fiorentina richiama in panchina Viery per inserire lo spagnolo Valdepeñas. La mossa sembra pagare da subito ma per trovare il pareggio serve un discreto colpo di fortuna per i padroni di casa. Al 51’ Jiménez mette un diagonale forte dalla destra che trova una deviazione di Marin: niente da fare per Milinkovic-Savic per il meritato 1-1 della Viola. Sulle ali dell’entusiasmo, Mastantuono prova anche lui la soluzione da fuori, accentrandosi per lasciar partire un sinistro velenoso ma la sfera finisce sul fondo. Il talento argentino è ancora pericoloso al 57’ ma, invece di cercare la soluzione individuale, fornisce un bel pallone per l’accorrente Fagioli: il suo destro potente, però, finisce fuori di poco. Allegri capisce che il suo Napoli ha bisogno di cambiare ed inserisce Neres e Lucca al posto di Noa Lang e Hojlund. La partita rimane molto equilibrata, con Ranieri costretto all’ora di gioco a stendere Politano per evitare che l’azzurro si involasse verso la porta. Al 64’ la Fiorentina va vicinissima al vantaggio: dopo che Njie si scatena sulla destra, seguito da Valdepeñas che riceve l’assist al limite dell’area e costringe Milinkovic-Savic ad una gran parata per negargli la gioia del gol.

Vanoli richiama Atta e Pellegrino per concedere una mezz’ora a Beto e Gonçalves ma la gara rimane aperta ad ogni risultato. Al 72’ un passaggio orizzontale sconsiderato di Gilmour spalanca un’autostrada a Gonçalves: il portoghese è egoista ma perde troppo tempo, consentendo alla difesa campana di chiudersi a riccio. Dopo l’ingresso in campo di Favasuli per Politano, occasionissima per il Napoli con un pallone d’oro che arriva sui piedi di Neres: il tiro del brasiliano da distanza ravvicinata sembra già in porta ma De Gea si supera, riuscendo a difendere l’1-1. Gli ultimi minuti della ripresa vedono il Napoli aumentare la pressione, approfittando del calo di una Fiorentina che ha speso molto. A salvare la Viola è il portiere spagnolo, che è perfetto quando Favasuli incorna in porta il cross dal fondo di Neres, trovando i guantoni di De Gea. A dieci minuti dal novantesimo, Gnonto prende il posto di un esausto Njie ma la Fiorentina sta soffrendo l’aggressività del Napoli. Allegri inserisce Anguissa nel finale di partita ma l’assedio dei partenopei non trova i varchi giusti nella difesa di una Fiorentina stanca ma determinata. In pieno recupero è Mastantuono a provare a fare tutto da solo, mandando in confusione la difesa campana: prima che possa tirare, arriva l’intervento provvidenziale di Favasuli.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1) - De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri (85’ Pongracic), Viery (46’ Valdepeñas); Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta (66’ Gonçalves), Njie (80’ Gnonto); Pellegrino (66’ Beto). Allenatore: Marco Vanoli

NAPOLI (4-2-3-1) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka (90’ Anguissa); Politano (73’ Favasuli), De Bruyne, Lang (58’ Neres); Hojlund (58’ Lucca). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: 23’ Gilmour (N), 51’ Jiménez (F)

Ammoniti: 42’ Mastantuono (F), 62’ Ranieri (F), 83’ De Gea (F)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)