Lo sgarbo degli ultrà bianconeri al lutto per Mazzola: tifosi di spalle e cori

Un gesto di pessimo gusto che non poteva passare inosservato ai tifosi presenti allo Juventus Stadium, in tv e sui social subito dopo: durante il minuto di raccoglimento pre-gara (in programma Juventus-Atalanta) in memoria di Sandro Mazzola, scomparso nelle ultime ore, gli ultrà bianconeri hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Immediato lo sdegno sui social pochi minuti dopo l’inizio della gara.

Cosa è successo

Se è vero che gran parte dello Stadium ha applaudito con gli applausi, il cuore caldo del tifo bianconero ha preferito non partecipare ai 60 secondi di raccoglimento intonando cori per ex calciatori e dirigenti scomparsi ma con i colori della Juventus. Nel caso specifico si sono sentiti cori a favore di Gaetano Scirea, indimenticabile capitano bianconero scomparso prematuramente quando aveva soltanto 36 anni per un incidente con l’auto, cori in memoria di Andrea Fortunato che è morto a soli 23 anni per la leucemia e allo storico ex presidente della “Signora”, Gianni Agnelli.

La storia di Mazzola contro la Juve

Il destino ha voluto che la prima gara della carriera in nerazzurro di Sandro Mazzola fosse proprio contro i bianconeri il 10 giugno 1961. Una data da incubo per gli interisti, sconfitti addirittura 9-1, con l’unico gol siglato proprio da Sandro Mazzola che all’epoca aveva soltanto 18 anni. Nella sua carriera calcistica, infine, la Juventus è la squadra che Mazzola ha incrociato più volte, ben 38, con sei reti a referto.