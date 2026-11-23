Non soltanto risultati sportivi, ma anche attenzione all’ambiente, inclusione e responsabilità verso il territorio. Il Parma Calcio 1913 ha presentato il suo primo Report di Sostenibilità, un documento realizzato su base volontaria e senza obblighi normativi, che prende in esame le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. La rendicontazione segue il Voluntary Standard europeo per la sostenibilità, nella sua versione onnicomprensiva, e rappresenta il punto di partenza per misurare nel tempo i progressi della società sul fronte ambientale, sociale e della governance. La presentazione si è svolta il 21 novembre nella sede di Davines, azienda parmense presieduta da Davide Bollati e da tempo impegnata sui temi della sostenibilità. Il percorso è stato accompagnato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto del direttore Raimondo Orsini, mentre la redazione del documento ha visto il contributo di Rise. All’incontro ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro.

Energia rinnovabile e gestione dei rifiuti

Tra i punti centrali del Report c’è PlayGreen, il modello ambientale del Parma Calcio, premiato a SMAU Innovazione 2025 e basato sul Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015. Proprio nel 2025 lo Stadio Tardini ha sostituito l’illuminazione con un impianto LED, caratterizzato da consumi inferiori. L’energia elettrica utilizzata sia nello stadio sia al Mutti Training Center di Collecchio è coperta interamente da fonti rinnovabili, attraverso le garanzie di origine del GSE e la produzione dell’impianto fotovoltaico del centro sportivo, aumentata del 50,9%. Parallelamente, il consumo di combustibili fossili della società è diminuito dell’11,1%, con una corrispondente riduzione delle emissioni di gas serra. Anche la gestione dell’acqua è stata ripensata. I campi da gioco sono stati convertiti a essenze macroterme, che necessitano di minori quantità idriche e di meno trattamenti antifungini. L’irrigazione viene inoltre regolata attraverso centraline dotate di sensori capaci di rilevare umidità, temperatura e contenuto idrico del terreno. Un altro intervento ha riguardato la riduzione della plastica monouso. Nelle tre sedi del Club sono stati installati 20 erogatori d’acqua: al Mutti Training Center, allo Stadio Ennio Tardini e al Centro Sportivo Il Noce di Noceto. Dalla stagione 2024/2025 è stato così azzerato l’utilizzo di bottiglie di plastica monouso negli uffici e nelle sedi amministrative, con una riduzione anche del consumo di acqua in bottiglia sui campi. Sul fronte dei rifiuti, la raccolta differenziata è stata introdotta al Tardini e al centro sportivo di Collecchio, attraverso apposite isole ecologiche. Nella stagione 2025/2026 sono state prodotte 49,6 tonnellate di rifiuti, quasi tutte destinate al recupero, al riutilizzo o al riciclo. La movimentazione è affidata alle cooperative sociali Colser e Saltatempo, contribuendo anche all’inclusione lavorativa.

Recuperati 390 chili di alimenti per le famiglie in difficoltà

Tra i progetti sociali descritti nel Report c’è la collaborazione con Parma Non Spreca e con la società di ristorazione Bstrò. Al termine delle partite casalinghe, il cibo preparato per le aree hospitality del Tardini e rimasto inutilizzato viene raccolto, pesato e consegnato all’Emporio Market Solidale, che provvede a distribuirlo alle famiglie in difficoltà. Nel corso della stagione 2025/2026 sono stati recuperati 390 chili di alimenti, sufficienti a preparare circa 70 pasti completi dopo ogni partita. L’iniziativa sostiene oltre 200 famiglie, per un totale di circa 700 persone, il 40% delle quali minorenni. La pesatura degli alimenti consente inoltre di monitorare le quantità e calibrare meglio la preparazione del cibo per gli incontri successivi.

Oxfam e i progetti per l’inclusione

L’impegno sociale del Parma si sviluppa anche attraverso la collaborazione con Oxfam Italia, avviata nel 2024 e trasformata nel 2025 in un piano triennale con scadenza nel 2027. Il programma affronta temi come giustizia di genere, inclusione, diversità ed equità, prevedendo anche un sistema di safeguarding esteso agli adulti. La squadra femminile del Club ricopre il ruolo di ambasciatrice del progetto. Nel 2025 Oxfam ha inoltre realizzato una valutazione esterna sul benessere delle persone che lavorano nella società, dalla quale è nato un percorso formativo previsto per l’autunno 2026. La rete di collaborazioni comprende anche l’Emporio Solidale, il progetto Anolino Solidale di Parma Facciamo Squadra, la Cooperativa Albatros, la Fondazione Bambini e Autismo, la campagna Always With Blue e Giocampus. A queste iniziative si aggiungono Parma Special e il torneo Tardini for Special.

Gli obiettivi del Club per il 2027

Il Report non si limita a fotografare i risultati raggiunti, ma definisce una serie di traguardi futuri approvati dal Senior Leadership Team. “Questo Report di Sostenibilità non è un punto d’arrivo, ma la naturale evoluzione di un percorso avviato negli ultimi anni”, ha dichiarato Stefano Perrone, Chief Operations Officer del Parma Calcio, sottolineando il passaggio da un approccio qualitativo a una rendicontazione basata su dati misurabili. Tra gli impegni figurano la pubblicazione della Strategia di Sostenibilità nella stagione 2026/2027 e l’avvio dell’analisi delle emissioni di Scope 3, insieme all’introduzione di criteri ESG nella valutazione dei fornitori, entro gennaio 2027. Entro aprile è previsto inoltre il confronto con i partner dei trasporti per individuare soluzioni meno inquinanti. Il piano comprende inoltre una revisione delle politiche su parità di genere, diversità e inclusione, con l’obiettivo di ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022 entro giugno 2027. Entro ottobre dello stesso anno il Club punta ad adottare una politica unitaria di sostenibilità e a pubblicare il secondo Report. Un ulteriore impegno riguarderà la promozione di comportamenti virtuosi tra i più giovani, anche in vista di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027.