I tre punti che valgono il secondo posto del girone unico di Europa League sono arrivati ma i tifosi della Vecchia Signora sono perseguitati da una domanda. Qual è la vera Juventus? Quella che soffre per 35 minuti i ciprioti dell’Omonia Nicosia, va sotto e si merita i fischi della curva o quella che si sveglia, ribalta gli ospiti e chiude i conti nella ripresa?

I bianconeri subiscono lo 0-1 dopo 15 minuti dopo un’uscita sconsiderata di Neto ma poi rimontano i ciprioti in sei minuti con le reti di Cambiaso ed Ekhator. Nella ripresa l’Omonia sfiora più volte il pareggio ma viene punito prima da Conceiçao e poi da un frizzante Boga, che completa il poker. L’undici di Spalletti rimane in scia della capolista Bournemouth ed è ora vicino alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Juve dallo choc alla rimonta

Una Juve sperimentale scende in campo allo Stadium cercando di nuovo conferme in Europa League. In campo, infatti, Neto e Gatti dal primo minuto e un attacco mai visto finora: Ekhator unica punta, appoggiato da Conceiçao e Boga per un 3-4-2-1. L’inizio non è male, con i bianconeri aggressivi e, dopo un paio di cross interessanti, il sinistro di Conceiçao respinto coi pugni dal portiere cipriota. Ekhator sembra un pesce fuor d’acqua, il che spiega perché la Juventus sia poco precisa negli ultimi 15 metri. Il problema è che, appena l’undici di Spalletti smette di pressare, l’Omonia passa in vantaggio: calcio d’angolo a rientrare, uscita inspiegabile di Neto e pallone che finisce a Satka, che non deve far altro che depositare la sfera in fondo al sacco. I padroni di casa ci mettono qualche minuto a riprendersi dallo choc e rischiano di subire ancora le ripartenze dell’Omonia.

Conceiçao e Boga si danno un gran daffare ma sono poco incisivi mentre alla mezz’ora, gli ospiti sfiorano il raddoppio. Troppi spazi concessi in difesa, Tanase riceve al limite e scaglia una folgore mancina che, a Neto battuto, finisce fuori di un niente. Dopo un altro rischio corso sulla girata di Satka da calcio di punizione, i bianconeri trovano il gol del pareggio. Il tanto criticato Cambiaso riceve palla attorno ai 25 metri e sfrutta al meglio lo spazio piazzando una bordata all’incrocio dei pali. L’undici di Berg non si scompone più di troppo ma finisce per concedere anche il secondo gol su una ripartenza micidiale. Da Gatti a Conceiçao ed il portoghese fa passare un pallone d’oro tra i difensori che finisce proprio sulla corsa di Ekhator: l’ex Genoa impallina al volo Kaminski, completando la rimonta.

Conceiçao e Boga, la Juve la chiude

Spalletti richiama in panchina durante l’intervallo un mediocre Cabal per concedere un tempo a Celik ma la partita continua sulla stessa falsariga del finale del primo tempo. Juventus che attacca puntando sulla coppia Cambiaso-Conceiçao, Ekhator che, una volta segnato il primo gol in bianconero, infila giocate su giocate, svariando spesso e volentieri. Altrettanto efficace il folletto Boga, che prima combina alla grande con Cambiaso, poi sfiora l’eurogol con un tiro a giro dalla destra che finisce fuori di pochissimo. La Juve ha il merito di attaccare con convinzione per chiudere i conti al più presto, anche se in contropiede l’Omonia è sempre insidioso. All’ora di gioco, cross di Boga per l’accorrente Conceiçao: il lusitano colpisce male di testa ed il pallone finisce alto.

Il tecnico cipriota opera un altro paio di cambi ma la Juventus soffre un po’ l’aggressività dei ciprioti. Spalletti richiama Lucumì, Douglas Luiz ed Ekhator per dare una mezz’ora scarsa a McKenzie, Koopmeiners e Woltemade. La partita, però, non è ancora chiusa, visto che l’Omonia spinge ostinatamente per riaprire la partita: dopo aver sfruttato male una buona chance, gli ospiti vengono puniti da uno dei nuovi entrati. Bel movimento e cross di McKennie per Conceiçao ed il portoghese è rapido a ribadire in porta il tiro appena respinto dal portiere Kaminski. A mettere la parola fine alla partita ci pensa Jérémie Boga, che fa tutto da solo: l’ex Atalanta si accentra, indovina il momento giusto e piazza il pallone nel sette per il 4-1.

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-2-1): Neto; Gatti, Lucumi (62’ McKennie), Kelly; Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (62’ Koopmeiners), Cabal (46’ Celik); Conceiçao (86’ Kolo Muani), Boga; Ekhator (65’ Woltemade). Allenatore: Luciano Spalletti

OMONIA NICOSIA (4-2-3-1): Kaminski; Duverne, Coulibaly, Satka, Nego (59’ Balkovec); Andreou (59’ Brouwers), Maric; Tanase (46’ Ewandro), Tankovic (70’ Neofytou), Montnor; Kakoullis (46’ Diony). Allenatore: Henning Berg

Marcatori: 15’ Satka (O), 37’ Cambiaso (J), 43’ Ekhator (J), 68’ Conceiçao (J), 73’ Boga (J)

Ammoniti: 11’ Tanase (O), 34’ Lucumì (J), 80’ Balkovec (J)

Arbitro: Sam Barrott (Inghilterra)