La Lazio ha scelto: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore

Ricomincia dall’ex allenatore della Nazionale italiana di calcio il nuovo corso della Lazio: la società biancoceleste ha ufficializzato l’accordo con Gennaro Gattuso che diventa, da oggi, il nuovo tecnico biancoceleste al posto di Maurizio Sarri che qualche giorno fa ha firmato un contratto con l’Atalanta.

La nota della Lazio

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”, scrive la società per quanto riguarda il comunicato ufficiale oltre a un “Benvenuto, Mister” sui social e sulla locandina ufficiale.

L’esperienza da Ct

In campo soprannominato “Ringhio”, il tecnico calabrese di 48 anni nato a Corigliano dovrà risollevare l’ambiente dopo una stagione non facile e le proteste dei tifosi nei confronti della società. Come ben sappiamo, Gattuso è stato allenatore della Nazionale italiana per meno di un anno dall’esonero di Luciano Spalletti e l’ingaggio il 15 giugno 2025.

Purtroppo, si è infranto ai calci di rigore contro la Bosnia-Erzegovina l’obiettivo di Gattuso di risollevare gli Azzurri con l’obiettivo, fallito, di riportarli al Mondiale. Terminato il girone eliminatorio al secondo posto in classifica dopo aver anche ottenuto cinque vittorie consecutive eguagliando le due migliori partenze della storia come Ct dopo Edmondo Fabbri e Azeglio Vicini, l’Italia è riuscita a superare l’Irlanda del Nord in semifinale playoff di accesso ai Mondiali fermandosi contro la Bosnia, come detto, in finale. Nel complesso, Gattuso ha ottenuto sei vittorie, un pareggio (dopo i supplementari) e una sconfitta diventando il primo Ct a rimanere sulla panchina della Nazionale per meno di un anno solare da Helenio Herrera nel 1967.

Come giocherà la Lazio di Gattuso

Anche se l’ufficialità è arrivata soltanto nella giornata odierna, Gattuso e la Lazio si erano già “scelti” da alcune settimane. Con i biancocelesti adotterà il modulo 4-2-3-1 e il nodo rimane il mercato: prima la Lazio dovrà cedere e poi riuscire ad acquistare, soprattutto un difensore centrale e un attaccante come avrebbe chiesto il nuovo tecnico.

Tra i nomi più in voga negli ultimi giorni ci sarebbe il classe 2006 Jonathan Asp Jensen, calciatore danese attualmente al Grasshopper, e il croato Luca Stoijkovic, 22enne croato che Gattuso conosce già per la sua esperienza sulla panchina dell’Hajduk

Spalato.

A proposito di carriera, da allenatore ha iniziato nel 2013 con il Sion per poi sedere sulle panchine di Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia, Hajduk Spalato e la Nazionale italiana.