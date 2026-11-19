Sta facendo molto discutere, soprattutto in Inghilterra, il caso del Leicester. Il glorioso club che un tempo militava in Premier League (oggi è in terza divisione inglese) e allenato da Claudio Ranieri nell’anno della vittoria incredibile del massimo campionato inglese ha cessato con effetto immediato ogni rapporto con il suo main sponsors, BC Game, società di videogiochi e criptovalute, dopo che quest’ultima ha nominato la pornostar russa Eva Elfie come ambasciatrice del marchio.

La nota del Leicester

In maniera diplomatica, la società inglese si è espressa così sui propri canali social per annunciare la scelta ai propri tifosi. “Leicester City Football Club e BC Game hanno raggiunto un accordo reciproco per concludere la nostra partnership commerciale con effetto immediato. La decisione fa seguito a discussioni costruttive tra le due parti negli ultimi giorni, durante le quali abbiamo riconosciuto le nostre diverse priorità commerciali per il futuro. Vorremmo ringraziare BC Game per il suo supporto durante i due anni e mezzo di associazione con il Leicester City e per l’approccio costruttivo adottato nel raggiungere questo accordo”.

Le vere cause dietro la fine dell’accordo

La “rivolta” è partita dai tifosi che hanno criticato aspramente la campagna promozionale dell’ormai ex sponsor con protagonista Elfie che stava sulle maglie da gioco del Leicester dal 2024. Sono state enormi le critiche dopo che BC Game ha pubblicato un video con Elfie e un fattorino che ha totalizzato oltre sei milioni di visualizzazioni su X. Il video virale mostra Elfie mentre accettava il suo contratto, accompagnato dalla didascalia: “Benvenuta alla BC Game, Eva Elfie! Che il divertimento abbia inizio”.

Come chiedere il rimborso

La società, sempre tramite i canali social, spiega ai propri tifosi che hanno acquistato una maglia con lo sponsor BC Game negli ultimi 28 giorni (a partire dal 21 ottobre 2026) possono decidere di chiedere un rimborso completo o uno scambio con un’altra maglia (in base alla disponibilità) entro mercoledì 2 dicembre. “Sarà richiesta la prova d’acquisto. Questa politica di resi potenziata include maglie che sono state indossate o personalizzate, che normalmente non rientrerebbero nella nostra politica di resi standard”, spiega la società.

Le accuse dell’associazione dei tifosi

La decisione del Leicester è arrivata dopo le rinnovate pressioni del Foxes Trust (Associazione dei tifosi del Leicester City) che da tempo si oppone all’associazione del club con una società di scommesse senza licenza. Se il club fosse rimasto in Premier League due stagioni fa, la sponsorizzazione sarebbe già stata vietata in base al regolamento della massima serie.

In risposta all’annuncio di Elfie all’inizio di questo mese, il gruppo di tifosi ha dichiarato quanto segue: “Ormai la maggior parte dei tifosi del Leicester City conoscerà il disappunto e il malcontento del trust per il fatto che BC Game sia lo sponsor principale della nostra maglia. BC Game ha annunciato una nuova partnership con Eva Elfie, ‘creatrice di contenuti internazionale e personalità degli eSport’... che guarda caso è anche una pornostar internazionale - scrive l’associazione - Dal momento in cui il club ha deciso di accettare la sponsorizzazione di una società di scommesse, abbiamo avuto la sensazione che il Leicester City stesse rinnegando i propri valori”.

Infine, è arrivata la parte più dura del comunicato. “Ora aggiungiamo che BC Game ha stretto una partnership con qualcuno che continua a farsi un nome grazie ai contenuti per adulti. Sia il gioco d’azzardo che la pornografia possono avere un impatto devastante sulla vita delle persone, in particolare dei giovani. Partnership come queste portano questi due mondi a un pubblico più ampio e, per associazione, li collegano al Leicester City. È questo ciò che siamo diventati?”.