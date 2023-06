"No ai soldi sauditi. E Non torno al Barça": ecco dove giocherà Messi l'anno prossimo

"Andrò all'Inter Miami. La decisione è confermata al 100%". Poche, semplici e lapidarie le parole con cui Lionel Messi ha annunciato il suo futuro pochi minuti fa. Il campione del mondo ha così sciolto la riserva dopo le numerosi voci che si sono rincorse negli ultimi giorni che lo volevano in Arabia Saudita, appena sei mesi dopo l'arrivo del suo principale competitor Cristiano Ronaldo.

Niente da fare dunque. Nonostante le cifre monstre offerte alla Pulce, l'ex Barcellona ha preferito gli Stati Uniti. Sempre attraverso la sua vivavoce scopriamo maggiori dettagli sulla sua scelta: " Ho riflettuto a lungo e ho preso la decisione di andare a Miami. Non è un affare concluso formalmente al 100%, mancano ancora alcune cose ma abbiamo deciso di continuare su questa strada. È sicuro che giocherò a Miami nella prossima stagione ". L'argentino ha poi spiegato il perchè della scelta, motivando anche il secco no rifilato agli sceicchi: " Venire a Miami non è una questione di soldi. Se fosse stata una questione di soldi sarei andato in Arabia e quelli che loro mi hanno offerto mi sembravano tanti soldi. La verità è che la mia decisione finale è stata presa su altri motivi e non per soldi. Volevo lasciare l'Europa, abbandonare i riflettori e concentrarmi di più sulla mia famiglia. ".

I più romantici avevano pregustato un ritorno in casa blaugrana per l'argentino ma nulla da fare. Anche su questo punto Messi è apparso molto sicuro: " Volevo davvero tornare al Barcellona, avevo quel sogno. Dopo quello che è successo due anni fa non volevo trovarmi nuovamente nella stessa situazione, lasciando il mio futuro nelle mani di qualcun altro. Ho sentito dire che La Liga aveva dato il via libera ma la verità è che mancavano ancora tante, troppe cose per far sì che il mio ritorno al Barça si concretizzasse. Non volevo essere responsabile per loro - il Barcellona, ndr - di vendere giocatori o ridurre loro gli stipendi. Ero stanco che si potesse creare la stessa situazione di allora. Ho tifato per il Barça durante l'anno, sono un tifoso. Ho parlato molto con Xavi, abbiamo discusso e abbiamo sempre avuto scambi frequenti. Mi sarebbe piaciuto un addio come quelli di Iniesta, Busquets, Jordi Alba, Xavi; per questo mi ha fatto molto piacere sentire i cori con il mio nome da parte dei tifosi del Barça al Camp Nou. È stata una strana sensazione sentire i tifosi chiamare il mio nome perché poi non c'ero. Ho voluto prendere la mia decisione, pensando a me e alla mia famiglia ".

Il trentacinquenne attaccante dunque, dopo solo due stagioni si è separato - il contratto scade il 30 giugno - dai campioni di Francia del PSG e dopo aver speso una vita con la camiseta del Barcellona, non potendo coronare il sogno del ritorno a casa, ha preferito volare il più lontano possibile. Per poi concludere: " Avevo altre offerte da altri club europei ma non le ho mai prese in considerazione, volevo solo il Barcellona. Dopo aver vinto un mondiale, che era quello che mi mancava per chiudere questa parte della mia carriera, ho deciso di andare via dall'Europa. Vivrà il campionato americano con la stessa responsabilità di sempre, la voglia di voler vincere e di fare la cosa giusta, solo con più tranquillità ".

Intanto l'Inter Miami ha rilasciato un breve video sui social dove conferma l'arrivo di Messi e già si intravede qualcosa su come sarà l'argentino con addosso la maglia dei The Herons.