Dopo le gare di Nations League di novembre, l’Italia risale al 14° posto nel ranking Fifa. Gli Azzurri di Mancini guadagnano una posizione rispetto alla precedente graduatoria del 7 ottobre, portandosi a 1.717,20 punti. In testa resta la Spagna, campione del mondo, davanti all’Argentina e alla Francia.

Davanti all’Italia ci sono anche Germania, undicesima con 1.730,22 punti, e Svizzera, dodicesima con 1.726,15. E da oggi il via ai Mondiali Under 17 che si svolgeranno in Qatar come nella scorsa edizione: 21 gli azzurrini - campioni d’Europa in carica e quasi tutti classe 2009 - convocati dal ct Franceschini. C’è chi ha già esordito tra i professionisti (l’interista Donato e il fiorentino Croci), chi si è allenato con la Nazionale di Mancini (il comasco Cassano) e chi ha il calcio nel DNA, tra padri, fratelli e zii calciatori (l’atalantino Gasparello e il mediano del Bruges Okon-Engstler).

L’Italia è nel girone E con Giamaica (avversario dell’esordio domani alle 15), Costa d’Avorio e Uzbekistan.