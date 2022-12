Messi rischia il collo durante i festeggiamenti: le immagini choc

Un festeggiamento per le strade di Buenos Aires che poteva rapidamente trasformarsi in tragedia: i giocatori della Selecciòn, tra cui Lionel Messi, che arringavano la folla dalla sommità di un pullman scoperto, hanno in effetti rischiato grosso.

Cosa è accaduto

Di ritorno dal Qatar dopo aver sconfitto la Francia ai calci di rigore e conquistato l'agognata terza vittoria ai Mondiali di calcio, la nazionale Argentina ha deciso di celebrare il trionfo col suo popolo in festa per le strade della capitale. L'atterraggio a Buenos Aires, dopo il previsto scalo a Roma circa 14 ore prima, è avvenuto intorno alle ore 2:30 locali, quindi in piena notte. I giocatori della Albiceleste sono stati accolti fin da subito da una folla festante: un vero e proprio fiume di persone si è riversato nelle vie cittadine per festeggiare i propri idoli, paralizzando letteralmente il traffico.

Ecco perché la decisione di celebrare il successo a stretto contatto col popolo della capitale argentina, viaggiando su un pullman scoperto che consentisse di mostrare la coppa a tutti i tifosi che fino all'ultimo rigore avevano tenuto il fiato sospeso. È in questa circostanza che cinque di loro hanno "rischiato il collo", nel momento in cui il mezzo a quattro ruote ha svoltato verso sinistra raggiungendo una strada in cui svettavano alcuni cavi dell'alta tensione proprio all'altezza della testa. Si trattava per la precisione di Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Nicolàs Otamendi e Leandro Paredes. Le immagini, riprese in diretta televisiva, mostrano il provvidenziale riflesso da parte dei cinque calciatori, i quali proprio all'ultimo si abbassano evitando il peggio. È lo juventino Paredes, che nello scansare il cavo elettrico perde il cappellino, l'ultimo a rendersi conto del pericolo incombente. Per fortuna nessuno dei giocatori ha riportato conseguenze.

Proseguono intanto le celebrazioni nella capitale, che culmineranno alle ore 12:00 locali, vale a dire le 16:00 in Italia, con la festa ufficiale: è previsto uno spostamento dei calciatori argentini, secondo un percorso prestabilito, dalla sede dell'Afa verso l'Obelisco di Plaza De La Repùblica.