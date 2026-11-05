Milan, debacle europea: rossoneri sconfitti 2-0 a San Siro dal Ferencvaros

C’è un Milan in campionato e un altro in Europa League. I rossoneri non sono praticamente mai entrati in partita contro gli ungheresi del Ferencvaros che si impongono 2-0 con la doppietta di Joseph e volano al primo posto del girone unico della competizione europea a punteggio pieno. Al contrario, si complica e non poco il cammino della squadra di Amorim che si trova attardata a tre soli punti e fuori dalla zona playoff con tre sconfitte in quattro gare. Una gara non da Milan che subisce un gol per tempo e non riesce mai a pungere, a dovere, gli ungheresi. Ancora una volta, dopo una passo in avanti ce n’è uno indietro. Non resta che rimboccarsi le maniche e ripartire.

Meglio il Ferencvaros

Con un Milan senza Maignan tra i pali (gioca il terzo, Torriani) perché squalificato e l’assenza di sei infortunati ( Pietro Terracciano, Tomori, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Chukwueze), la gara comincia con i rossoneri un po’ in sordina: al 4’ è subito pericoloso il Ferencvaros ma Joseph grazia Terracciano calciando in maniera debole e centrale. Nei primi 15 minuti la partita non è certo indimenticabile, gli ungheresi pressano alto ma i rossoneri si difendono con ordine. Al 15’ altra occasione per gli ospiti con Zachariassen in area di rigore ma non riesce a pungere.

Il Milan non riesce a pungere

Al 27’ altra clamorosa occasione per il Ferencvaros che sfrutta un errore del Milan in disimpegno: Jashari sbaglia il retropassaggio che di fatto fa un assist involontario a Joseph ma l’attaccante, tutto solo in area, fa un altro clamoroso errore e consente una facile parata a Torriani. Al 39’ si vede finalmente il Milan ma il tiro di Cisse è impreciso. Un minuto dopo ci riprova Joseph, l’estremo difensore rossonero devia in corner. Al 43’ è sempre lo stesso attaccante del Ferencvaros a mettere in ansia il Milan, bravo Torriani. Alla fine del primo tempo piove qualche fischio dagli spalti ma, per come è andato il primo tempo, lo 0-0 è un buon risultato.

Amorim ne cambia subito tre

A inizio del secondo tempo, il tecnico del Milan opera tre cambi: entrano in campo Pulisic, Moreira e Gila per Cisse, Musah e Diawara. I rossoneri iniziano con un piglio diverso ma vanno in svantaggio con un errore imperdonabile della difesa: al 52’ Joseph approfitta dell’errore di Torriani che non si libera in tempo del retropassaggio di De Winter che dà al compagno di squadra una palla molto pericolosa. Frittata è fatta, 1-0 per il Ferencvaros. Al 54’ finalmente il Milan crea la prima palla gol sull’asse Ramos-Hutchinson ma la palla esce fuori di pochissimo. Moreira prova qualche giocata, poi Amorim è “costretto” a inserire Modric per provare a raddrizzare la gara.

Doccia fredda per i rossoneri

Per il Milan, però, non è proprio serata: al 66’ i rossoneri subiscono il contropiede, in area di rigore Zachariassen serve un assist perfetto per Joseph che a porta vuota non sbaglia, 2-0 per il Ferencvaros. Amorim prova il tutto per tutto inserendo Camarda per Bartesaghi e una squadra che è decisamente a trazione anteriore. Al 72’ ci prova subito il neo-entrato ma la sua girata si spegne fuori. Un minuto dopo Torriani salva il Milan con una gran parata sul tiro di Zachariassen. Al 77’ il Ferencvaros rimane in 10 per l’espulsione di Yusuf per condotta violenta su Gila. All’83’ il sinistro di Moreira, da fuori area, finisce alto sopra la traversa. Gli ungheresi si riescono a difendere senza soffrire più di tanto nemmeno con l’uomo in meno, anzi, vanno vicinissimi al 3-0 per un regalo della difesa del Milan, decisamente poco concentrata, ma c’è l’errore di Terracciano che libera Madarasaz ma sbaglia tutto. Arriva il triplice fischio dopo 4 minuti di recupero, fischi da parte di San Siro. Il Milan dovrà riordinare le idee e ripartire.

Il tabellino

Milan (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (46’ Gila), Bartesaghi (68’ Camarda); Hutchison, Musah (46’ Moreira), Jashari (63’ Modric), Cisse (46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. All. Amorim.

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Omath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero (67’ Madarasaz), A. Nagy, Corbu (92’ Arzani); Zachariassen (86’ Levi), Joseph (67’ Bamidele), Birmancevic (86’ Maiga). All. Borbely.

Marcatori: 52’ e 66’ Joseph (F)

Ammoniti: 32’ Cisse (M), 51’ De Winter (M), 94’ Nagy (F)

Esplulsi: 77’ Yusuf (F)

Arbitro: Urs Schnyder (Svizzera)