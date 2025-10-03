Milan, nel mirino un altro parametro zero di grande prestigio: dopo Modric Tare vira su Lewandowski

Dopo la buona riuscita dell'affare Modric, al momento senza dubbi uno dei migliori innesti nella rosa del Milan di Massimiliano Allegri, Igli Tare avrebbe in canna un altro colpo di mercato da portare a conclusione per la prossima stagione: esattamente come accaduto per il capitano della Croazia, il direttore sportivo sarebbe già al lavoro per far arrivare a Milanello un parametro zero di grande prestigio, vale a dire Robert Lewandowski.

L'attaccante polacco, sotto contratto con il Barcellona, arriverà a scadenza nel giugno del 2026 e non rinnoverà l'accordo che lo lega alla società catalana. Lewy, 37 anni compiuti lo scorso agosto, incassa dai blaugrana 33,33 milioni di euro, una cifra inaccessibile per i paletti imposti dalla dirigenza rossonera con un rigidissimo tetto salariale, ma l'obiettivo di Tare è quello di proporre al numero 9 del Barça un ruolo di primo piano nella squadra e un palcoscenico più prestigioso rispetto a quello della Saudi Pro League.

In effetti, a proposito di Arabia, sembrava che Lewandowski fosse già pronto a lasciare la Catalogna prima dell'inizio della nuova stagione, anche se nessuno ha mai confermato questi rumors, salvo poi decidere di proseguire la sua esperienza in blaugrana perché mosso da concrete ambizioni sportive.

E pare proprio che la sua intenzione di giocare in un importante club europeo valga anche per la prossima stagione: per quanto il Milan sia ben lontano dall'essere il club dominante di ormai una ventina di anni fa, mantiene sempre il suo fascino e la sua attrattiva e a quanto pare l'approdo dell'attaccante polacco in rossonero pare più di una suggestione. Questo è quello che sostiene il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui ci sarebbero stati già i primi contatti tra Pini Zahavi, agente di Lewandowski, e il direttore sportivo Igli Tare.

Resta sempre un colpo complesso, per quanto a fine carriera e non nel suo "prime", ma pare che l'ex attaccante del Bayern Monaco voglia un'altra esperienza in un top club. Dall'altra parte Allegri sarebbe ben lieto di accogliere il numero 9 tanto richiesto durante la scorsa estate, ma resta ovviamente il problema dell'ingaggio. Un'ulteriore conferma in tal senso sarebbe rappresentata dai passi mossi dal Barcellona verso l'attaccante argentino dell'Atledico Madrid Julian Alvarez, vero obiettivo per la prossima stagione.

Come detto, resta il nodo ingaggio, e non è un piccolo scoglio da superare.

Lewandowski percepisce 33,33 milioni, e dovrebbe abbassare (e parecchio) le sue pretese: si tratta di una cifra fuori dai parametri massimi della Serie A, se pensiamo che è Dusan Vlahovic coi sui 22,2 milioni di ingaggio il più pagato. Il DS spera di riuscire a convincere l'attaccante polacco, come già fatto con Modric: il croato, che col Real arrivava a 10 milioni, in rossonero guadagna ora 3,5 milioni netti.