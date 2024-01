Mourinho a gamba tesa sull'affare Huijsen

Una telefonata allunga la vita recitava un celebre spot televisivo. Peccato che nel calciomercato complichi tremendamente le cose. Se poi ad alzare la cornetta è uno come Josè Mourinho le scintille sono dietro l`angolo. Ecco perché in queste ore è scoppiato il caso di mercato riguardante il gioiellino juventino Dean Huijsen. Il club bianconero da oltre 15 giorni aveva promesso il talento olandese al Frosinone, che in questi mesi ha già valorizzato giovani di proprietà della Vecchia Signora come Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge. Ieri sarebbe dovuta arrivare la firma del centrale con il club frusinate. L`arrivo a Torino martedì sera di Alejandro Santisteban ha, però, cambiato le carte in tavola. Il procuratore ha comunicato al suo assistito la richiesta della Roma e la call con lo Special One ha fatto saltare il banco. Huijsen non vuole più andare al Frosinone, che ha fissato entro il weekend la deadline per avere una risposta definitiva.

Con la Juve irritata dal blitz romanista e che proverà a convincere il ragazzo a mantenere il patto coi ciociari. La partita resta aperta ad ogni tipo di soluzione. Intanto la Juve prova a piazzare un colpo a parametro zero per l`estate: fari puntati su Felipe Anderson, in scadenza a giugno con la Lazio. Il rinnovo del brasiliano con il club di Lotito è in alto mare e l`addio appare sempre più probabile. Sul piatto un possibile triennale. La Juve inoltre prova a inserirsi nella trattativa tra il Milan e Terracciano, ma i rossoneri restano in pole. Ieri visite mediche e firma sul contratto fino al 2027 per Pasquale Mazzocchi con il Napoli, che prova a resistere all`assalto dei sauditi dell`Al Shabab per Matteo Politano. Gli arabi hanno messo sul piatto 12 milioni per il club azzurro e un triennale da 7 milioni a stagione per l`esterno offensivo, che ci sta pensando.

Il Genoa pensa per il post Dragusin a Bonucci (Union Berlino), desideroso di tornare in Italia per riconquistare la nazionale in vista di Euro 2024. Infine oggi visite mediche e firma sul contratto con l`Inter fino al 2028 per Tajon Buchanan.