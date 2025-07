Stefano De Martino consola Rocio, Totti e Ilary si contendono (ancora) i Rolex, Michelle Hunziker e l'epigenetica

Weekend tempo di gossip. C'è chi approfitta della separazione tra Bova e Rocio (Stefano De Martino), chi torna dal giovane ex (Wanda Nara), chi parla di giovinezza (Michelle Hunziker) e chi, invece, continua a farsi la guerra per i Rolex (Totti e Ilary).

Wanda Nara e L-Gante insieme a Maiorca: ritorno di fiamma?

Dal tira e molla con Mauro Icardi (che l'ha denunciata per revenge porn) al lascia e poi riprendi con L-Gante, Wanda Nara sembra essere in fissa con gli amori tormentati. Dopo essersi detti addio alla fine del 2024 il giovane rapper argentino e Wanda si sono riavvicinati e a dirlo non è la stampa scandalistica sudamericana ma la coppia. Nelle scorse ore i profili social dell'argentina e del rapper si sono riempiti di foto e video del loro incontro a Maiorca, in Spagna. Niente effusioni e foto hot come è successo in passato, ma le immagini viste sul web raccontano di un feeling mai spentosi. Wanda e L-Gante sono tornati a frequentarsi? Nessuno può dirlo con certezza, ma le soap opera piacciono sempre.

Tra Raoul e Rocio c'è Stefano De Martino: "Per consolarla la invita a fare aperitivi"

Se è vero non si sa, ma il gossip che vede protagonisti Stefano De Martino e Rocio Morales fa talmente sorridere che è impossibile non parlarne. Come se nella sua estate non ci fossero già abbastanza donne (tra flirt presunti e passioni alla luce del sole) il conduttore di "Affari tuoi" sembra essere il terzo incomodo nella separazione tra Raoul Bova e l'attrice spagnola. Chiariamolo: l'ex marito di Belen non c'entra nulla con le voci di tradimento circolate attorno alla coppia negli ultimi mesi. Ma pare che, dopo l'addio tra i due attori, Stefano abbia provato a consolare la bella Rocio, invitandola fuori non per un caffé (a quello ci hanno pensato Raoul e persino Ilary Blasi tempo fa) bensì per un aperitivo. Lo riferisce Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi: " Lo showman sarebbe molto vicino all'amica Rocio Munoz Morales. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all'attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta ". Del resto a una bevuta non si dice mai di no.

La guerra dei Rolex, tra Totti e Blasi non è ancora finita: nuovo round in tribunale

Congelati, messi sotto chiave, intoccabili. Dal giorno della sentenza provvisoria emessa dal tribunale di Roma sui Rolex, che Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno contendendo, i preziosi orologi sono "off limits". Nessuno dei due coniugi può toccarli, altro che affido condiviso come si era vociferato mesi fa. Secondo quanto riferito dal settimanale Gente né l'ex capitano giallorosso né la conduttrice romana possono sfoggiare i quattro costosissimi orologi (valore stimato 770mila euro): " I Rolex rimangono in una cassetta di sicurezza finché il giudice deciderà a chi appartengono. E l'ex calciatore della Roma canta già vittoria, visto che in tribunale ha portato scontrini, garanzie e bonifici che attesterebbero che i cronografi sono suoi" . La partita è dunque rinviata. Fonti vicine al Pupone fanno sapere che lui "sarebbe molto stanco di questi continui litigi" e che sarebbe felice "di mettere la parola fine alla questione". Ed è quello che augura anche il giudice che si occupa del caso che, prima del ritorno in aula previsto per il prossimo autunno, spera che i due ex coniugi trovino un accordo consensuale. Nel frattempo i Rolex rimangono nella cassetta di sicurezza.

Il segreto di Michelle Hunziker: "Vivo innamorata e credo nell'epigenetica"