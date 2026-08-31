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Calcio

“Non ho più niente da dare”. Messi annuncia il ritiro dall’Argentina

La Pulce non indosserà più la maglia dell’Albiceleste: l’addio pronunciato sui social con una lettera scritta il 20 luglio

Alessandro Ferro
(FILES) Argentina's forward Lionel Messi walks with the second place medal of the 2015 Copa America football championship, in Santiago, Chile, on July 4, 2015. Chile defeated Argentina 4-1 in the penalty shootout. Argentine football player Lionel Messi said on August 31, 2026, he is retiring from international football after leading Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)
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Stavolta è vero. L’ultima gara di uno dei giocatori più forti della storia del calcio l’ha giocata, e persa, nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. Lionel Messi, nei suoi account social, annuncia il ritiro dalla Nazionale argentina dopo aver messo a segno 125 reti in 207 partite.

La lettera aperta

“Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il ​​mio ritiro dalla Nazionale…”, scrive Messi pubblicando tre fogli di carta con la sua scrittura. “È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio”.

“Ho dato tutto ciò che avevo”

La lettera aperta ai tifosi e a chi lo ha voluto bene apprezzandone i gesti tecnici, intramontabili, prosegue così. “Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani talenti che stanno crescendo e che meritano di essere qui”.

Il ringraziamento a compagni e famiglia

“Grazie per tutto l’amore e il supporto che mi avete dimostrato in questi 20 anni - ha continuato Messi dando l’addio all’Argentina - Mi mancherà sentirvi tutti dall’interno. Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo (nella buona e nella cattiva sorte, ancora di più)”. Poi, rivolto alla sua famiglia, la ringrazia “per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo bellissimo ma difficile percorso. Grazie a ogni singolo allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho avuto il piacere di condividere questa esperienza. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili”.

La lettera si conclude con altre parole commoventi. “Me ne vado con la serenità e l’orgoglio di aver regalato a voi, insieme ai miei compagni di squadra, momenti davvero da sogno. È stato incredibile aver condiviso tutto questo con voi. Vi voglio bene! Grazie, Dio, per avermi reso argentino.Forza Argentina!”

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