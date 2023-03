Paul Pogba compie 30 anni, tra gioie e dolori (soprattutto fisici)

Oggi, 15 marzo 2023, Paul Pogba compie 30 anni. Il centrocampista francese sta vivendo una stagione decisamente sfortunata visti i tanti guai fisici che ha accusato fin dall'inizio e che gli ha fatto mettere in cascina solo due presenze, per un totale di nemmeno 40 minuti di gioco tra Torino e Roma. Eppure il "Polpo" era tornato all'ovile, sette anni dopo l'ultima volta, con tante aspettative soprattutto da parte dei tifosi bianconeri, che sono rimasti invece delusi visto che Paul praticamente non si è mai visto in campo.

L'ennesimo infortunio agli adduttori gli farà saltare la sfida di ritorno in Europa League contro il Friburgo e il derby d'Italia contro l'Inter, con Massimiliano Allegri che si augura di averlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali dal 1° aprile fino al termine della stagione, per gli ultimi due mesi di questa travagliata annata. Servirà l'esperienza e la qualità del francese per dare quella sorta di imprevedibilità che è mancata alla squadra del tecnico toscano, che ha spesso dovuto affidarsi alle giocate personali dei singoli più che al gioco corale.

Carriera esplosa da giovanissimo

Pogba ha subito fatto vedere, sin dai primi calci, di essere un predestinato. Dopo essere cresciuto nelle giovanili di Roissy-en-Brie, Torcy e Le Havre tra il 2006 e il 2009, proprio in quell'anno passa al Manchester United dove si fa conoscere e apprezzare come un giovane prospetto, talentuoso, tecnico e con una grande personalità. Nel 2011-2012 a soli 18 anni gioca 7 partite con i Red Devils ma poi decide di "tradire" il suo mentore Sir Alex Ferguson e quel club che gli aveva dato chance e visibilità per accettare la corte della Juventus, che lo porta a Torino a parametro zero.

Il passaggio alla Juve, poi il ritorno in Premier

In quattro anni in bianconero si afferma come uno dei centrocampisti più completi d'Europa, gioca 178 partite segnando 34 reti, ma nell'estate del 2016, dopo gli Europei di calcio persi dalla Francia, decide di ritornare allo United per oltre 100 milioni di euro con Beppe Marotta, all'epoca amministratore delegato della Vecchia Signora, che con quella cessione (e relativa plusvalenza) realizzò un vero e proprio capolavoro. In sei stagioni in Premier League gioca 233 partite e segna 39 reti ma invece di progredire il Polpo si è forse un po' seduto, non riuscendo a fare quel definitivo salto di qualità. La scorsa estate, sempre a parametro zero, il ritorno alla Juventus. Nell'idea di Allegri avrebbe dovuto essere il faro, il fulcro del centrocampo, anche se così non è stato, per i continui problemi fisici che hanno costellato la sua sfortunata stagione.

Il palmares di Pogba

Sono undici i titoli messi in bacheca da Pogba tra Manchester United e Juventus, due con il club inglese e 9 con la Vecchia Signora. Tre supercoppe Italiane, 4 scudetti e 2 coppe Italie con i bianconeri, una Coppa di Lega inglese e una Europa League nel 2016-2017 (anno in cui la Juventus conquistò e perse la finale di Champions League contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. La squadra di Allegri è attualmente in corsa per due titoli: la Coppa Italia dove si giocherà la semifinale, tra andata e ritorno, contro l'Inter e l'Europa League. Con la maglia della Francia ha vinto il Mondiale nel 2020 e messo insieme 91 presenze e 11 reti. Chissà se quest'anno con la maglia della Juventus riuscirà a vincere un trofeo, un premio di consolazione per Pogba vista la travagliata stagione vissuta fino ad ora.