Pazza Roma all'Olimpico: i giallorossi ribaltano il Lecce nel recupero con Lukaku

La Roma di José Mourinho vince ancora una volta in pieno recupero all'Olimpico. Dopo aver battuto il Monza, infatti, grazie ad El Shaarawy, questa volta i giallorossi vincono per 2-1 in rimonta segnando due gol tra il 92' e il 94'. A decidere la sfida ci hanno pensato l'iraniano Azmoun, subentrato negli ultimi 15' e al primo gol in Serie A, e Romelu Lukaku che si è fatto così perdonare per il rigore fallito al 5' di gioco, sul risultato di 0-0, il primo da quando gioca in Italia.La gara si era messa in discesa per la Roma con il penalty concesso dall'arbitro Colombo, dopo consulto al Var, per fallo di mano di Baschirotto.

Dagli undici metri, però, primo errore italiano da parte di Big Rom che calcia male facendosi respingere la conclusione da Falcone. I giallorossi hanno poi costruito ma anche faticato contro un Lecce che non ha di fatto disdegnato a giocare per tutti e 95' i minuti disputati. Il vantaggio di Almqvist, infatti, è arrivato in maniera non casuale e frutto di un'idea di gioco ben evidente. La squadra di D'Aversa, però, non ha fatto i conti con la voglia di rimonta della Roma che con Azmoun e Lukaku in pieno recupero ha fatto esplodere un depresso stadio Olimpico con i tifosi pronti ad assaporare l'ennesima amarezza. Con questo successo la Roma sale a quota 17 punti a più uno sulla Lazio ma sempre a meno undici dalla capolista Inter e a meno 4 dalla zona Champions League.

La cronaca della partita

La Roma parte forte e già al 2' si fa minacciosa nell'area di rigore del Lecce con Dybala che va al tiro dopo lo scambio Aouar-Lukaku: la su conclusione viene deviata in angolo ma l'arbitro viene richiamato al Var per rivedere il tocco di mano, più precisamente di dita, sul tiro della Joya. Per l'arbitro è dunque rigore: dagli undici metri però Lukaku calcia male con Falcone che intuisce: primo penalty fallito dal belga in Italia (con l'Inter aveva fatto 14 su 14 e l'ultimo rigore sbagliato fu nel 2017-2018 quando vestiva la maglia dello United contro l'Everton).

La Roma è un po' stordita ma continua a provarci e al 24' il tiro di Cristante viene deviato in angolo da Pongracic. Aouar chiama alla parata Falcone un minuto dopo mentre al 31' Dybala show: l'argentino conclude al volo di mancino ma il suo tiro sibila alla destra del portiere del Lecce (in precedenza un altro tiro di Dybala era stato stoppato da Lukaku). Nel finale del primo tempo salentini pericolosi con Almqvist che non riesce a bucare Rui Patricio.

Nella ripresa Dybala chiama alla parata Falcone al 48' mentre al 54' Pongracic sfiora il vantaggio ma Rui Patricio risponde presente. Un minuto dopo Lukaku sbatte ancora su Falcone mentre tra il 57' e il 60' Lecce pericolosissimo con Almqvist-Banda e Kristovic. Al 72' ecco il vantaggio del Lecce con Almqvist che gela l'Olimpico. Banda a sinistra sterza e serve a rimorchio lo svedese che di sinistro fredda Rui Patricio. Minuto 81' Dybala scambia con Lukaku e va al tiro: palla alta di poco. Strefezza all'85' va vicinissimo al 2-0 ma il suo diagonale termina fuori di poco. Il Lecce sfiora il 2-0 con Piccoli ma Rui Patricio dice no per due volte. Al 92' grande cross dalla sinistra di Zalewski con Azmoun che frusta di testa e batte Falcone. Al 94' palla dentro per Lukaku che fa a sportellate con il difensore del Lecce e poi di sinistro batte ancora Falcone.

Il rigore fallito da Lukaku e i gol della partita

ll tabellino



Roma: Rui Patricio; Mancini (78' Zalewski), Diego Llorente, Ndicka; Karsdorp (78' Kristensen), Bove (70' Sanches), Cristante, Aouar (70' Azmoun), El Shaarawy (78' Belotti); Dybala, Lukaku. Allenatore José Mourinho

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu (62' Gallo); Kaba, Ramadani, Rafia (62' Gonzalez); Almqvist (80' Piccoli), Krstovic (80' Touba), Banda (73' Strefezza). Allenatore Roberto D'Aversa

Marcatori: 72' Almqvist (L), 92' Azmoun (R), 94' Lukaku (R)

Ammoniti: Banda, Dorgu, Sanches, Ramadani, Touba, Llorente, Lukaku

Arbitro: Andrea Colombo (Como)