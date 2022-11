La Procura della Figc apre un'inchiesta sulla Juventus: sotto la lente i contratti dei calciatori

La bomba sulla Juventus, deflagata nella serata del 28 novembre 2022, con le dimissioni in blocco di tutto il consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli in testa avrà delle conseguenze. La Procura della Figc, infatti, ha deciso di aprire un'inchiesta sui contratti dei calciatori bianconeri in relazione all’ipotesi avanzata dalla magistratura ordinaria di un taglio fittizio degli stipendi con la riduzione delle relative voci in bilancio negli anni 2020 e 2021. Secondo le prime ricostruzioni gli atti relativi all’inchiesta della Procura di Torino erano giunti alla Figc nei giorni scorsi. Nel mirino le scritture private tra il club bianconero e i calciatori in quel biennio.

Su questo argomento spinoso tuttosport.com riporta che " l'indagine della Procura federale è stata dunque già avviata non essendo materia compresa nel procedimento della giustizia sportiva che si è concluso nel maggio scorso, con la decisione definitiva pronunciata dalla Corte di appello federale a sezioni unite. Il Procuratore Chinè dovrà verificare se tra gli atti, mai trasmessi prima all'organo di giustizia sportiva, e in particolare nelle risultanze delle operazioni di intercettazione di conversazioni, emergano fatti nuovi che possano essere ritenuti decisivi per la revisione di quella decisione, almeno per quanto concerne i fatti contestati alla Juventus".

John Elkann prende la parola

John Elkann, dopo il silenzio di queste ore, ha deciso di rompere gli indugi e di affidare il suo pensiero ad una nota, cercando di mettere ordine: "Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. Le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l'interesse della società. Il nuovo consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo".