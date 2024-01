"Può allenare al posto mio". Il gesto di Klopp per Eriksson

Sven Goran Eriksson potrà coronare il sogno di allenare il Liverpool (la sua squadra del cuore) grazie all'invito speciale di Jurgen Klopp. Nei giorni scorsi il tecnico svedese ha annunciato di avere un cancro terminale al pancreas, notizia che ha scosso tutto il mondo del calcio. Sono stati tantissimi i messaggi di affetto e di sostegno per l'ex allenatore campione d'Italia con la Lazio, che ha un saldo legame con l'Italia dopo essere stato grande protagonista del nostro campionato per tanti anni. Di fatto Eriksson è stato non solo un grande innovatore in panchina - nel ventennio che va dagli anni Ottanta al Duemila - ma soprattutto un vero gentleman, in campo e fuori, ammirato e stimato dai propri tifosi e dagli avversari.

In una recente intervista a Sky Sports Uk, oltre a parlare della malattia, c'è stato un momento nel quale si è parlato del Liverpool, che è una passione di famiglia: "Mio padre, che è ancora vivo ed è ancora oggi un tifoso del Liverpool, mi ha trasmesso la passione. Anche io sono tifoso, lo sono sempre stato. Ho sempre desiderato diventare l'allenatore del Liverpool, e questo non accadrà di sicuro, ma rimango comunque un loro tifoso".

Quelle parole non hanno lasciato indifferenti i Reds, prima i tifosi hanno lanciato una petizione, poi ne ha parlato anche la bandiera Robbie Fowler e ora è arrivato ufficialmente l'invito di Jurgen Klopp, che aspetta lo svedese. Proprio così nell'ultima conferenza stampa, prima della trasferta di Bournemouth, l'allenatore tedesco ha voluto mandare un messaggio preciso all'ex ct dell'Inghilterra.

"Ho sentito per la prima volta della sua ammirazione o amore per il Liverpool, o so che è un tifoso da tutta la sua vita. È il benvenuto, se viene qui, può sedersi al mio posto nel mio ufficio e fare il mio lavoro per un giorno se vuole, non c'è problema. Averlo qui e mostrargli tutto e come questo meraviglioso club si è sviluppato nel corso degli anni, penso che sia sicuramente qualcosa che gli diremo. Può venire e passare delle ore meravigliose qui, ne sono sicuro" questo l'invito speciale di Klopp diretto al tecnico svedese.

Al momento non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali al riguardo da parte del club. Ma i tifosi dei Reds hanno chiesto a gran voce che Eriksson venga nominato allenatore della Squadra delle Leggende per la partita tra Liverpool e Ajax in programma il prossimo 23 marzo. Insomma l'occasione giusta per chiudere col lieto fine quest'emozionante storia, in fondo non è mai troppo tardi per coronare i propri sogni.