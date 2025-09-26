"Rifallo domenica", "Andatevene a Milanello". Chivu litiga coi tifosi dell'Inter durante l'allenamento

Cristian Chivu sta facendo di tutto per prendersi l'Inter. Come? Difendendo a spada tratta i suoi giocatori, un po' come faceva il suo vecchio maestro, Josè Mourinho. Durante l'allenamento di oggi, il tecnico nerazzurro ha avuto una dura reazione verso alcuni tifosi che, dalle tribune del centro sportivo della Pinetina, hanno urlato frasi giudicate poco adeguate ai giocatori.

Tutto nasce quando Lautaro Martinez, che a causa del mal di schiena ha saltato il match di Champions contro l'Ajax e ha giocato solo uno scampolo di gara contro il Sassuolo, mette a segno una rete. Dagli spalti parte il commento sarcastico di un tifoso, ammesso ad assistere a parte dell'allenamento insieme ad altri sostenitori in rappresentanza di un Inter Club e di alcuni sponsor: "Adesso fallo anche la domenica", le parole del tifoso. Immediata la reazione stizzita di Chivu: "Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire riferimenti alla domenica o altre cose. Sennò andate a Milanello". Sfogo che è stata accolto con l'applauso dagli altri tifosi presenti, che hanno apprezzato evidentemente la difesa pubblica del capitano.

Insomma un segnale chiaro di difesa del gruppo da parte del tecnico romeno, che dopo le ultime due vittorie consecutive, può guardare con maggiore fiducia il prosieguo della sua avventura in nerazzurro. Ora però serviranno i tre punti a Cagliari, un'opportunità da cogliere a tutti i costi, visti gli impegni delle dirette concorrenti per l'alta classifica. Intanto nella giornata di oggi Chivu ha ricevuto diverse attestati di stima. Prima da Beppe Marotta, a margine della cerimonia per la Laurea magistrale Honoris Causa in "Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali" da parte dell'Università di Milano-Bicocca.

"È veramente un allenatore che impersonifica delle caratteristiche professionali di alto livello. Bisogna dare il tempo di poterle mettere a disposizione, diciamo così. Nel privato, quindi nella quotidianità, ha un metodo di lavoro che è molto moderno, che valorizza tutti i giocatori. Un lavoro fatto di grande applicazione, di grande cultura del lavoro e quindi sono assolutamente ottimista" ha affermato il presidente dell'Inter. Secondo Marotta una caratteristica di Chivu è "l'intelligenza, un valore, che imprime nel lavoro come sinonimo di eccellenza. Lui è una persona molto intelligente, molto preparata, che di giorno in giorno migliora" , ha concluso.