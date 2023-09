Serie B, pari per Parma e Venezia, cade il Palermo

Con i tre posticipi delle 16.15 di domenica pomeriggio si è chiusa la sesta giornata di Serie B. Il Parma si fa fermare per la seconda volta consecutiva in casa dalla Sampdoria, al “Tardini” finisce 1-1. La sblocca il solito Pedrola al 19’, la pareggia Circati all’82’. Emiliani sempre al comando della classifica, liguri che muovono la classifica ma restano nella zona calda della classifica. Pari anche per Bari e Catanzaro, finisce 2-2 al “San Nicola”. La apre Koutsoupias al 28’, poi i giallorossi la ribaltano con Sounas (30’) e Verna (46’), sempre il greco al 57’ la pareggia. Nel finale vengono espulsi Vivarini e Miranda che prende un doppio giallo in due minuti. Vittoria esterna per il Como che si impone per 3-0 sul Cittadella grazie alla rete di Ioannou dopo 2’ e alla doppietta di Cutrone (32’ e 50’). Terza vittoria consecutiva per i lombardi che si proiettano prepotentemente in zona playoff, Cittadella sempre fermo a quota 8.

La giornata si era già aperta con una sorpresa venerdì sera, quando il Cosenza è andato ad imporsi per 1-0 in pieno recupero grazie a Canotto al “Renzo Barbera” di Palermo. I calabresi con questa vittoria si proiettano in zona playoff a quota 8 punti, mentre i siciliani rimangono a quota 10 e subiscono la prima battuta d’arresto stagionale.

Cosenza calcio (Instagram)

Nelle sei partite di sabato ben quattro pareggi. Il primo è quello fra Ternana e Sudtirol che consegna il secondo punto in stagione agli uomini di Lucarelli. Partita sbloccata dopo solo 22’ da Casasola, è il solito Casiraghi al 94’ a pareggiarla su calcio di rigore. Secondo pareggio consecutivo per gli altoatesini che restano ancora in zona playoff. Due 0-0 per Brescia-Venezia e Modena-Lecco. Nella prima partita niente di straordinario da segnalare ma buona la prestazione messa in campo dai padroni di casa che dal rientro in cadetteria ancora non hanno perso una partita. Muove la classifica per la prima volta il Lecco che abbandona la casella degli zero punti grazie all’ottima prestazione difensiva messa in campo contro gli emiliani. Modena padrone del campo e con una altissima percentuale di expected goals ma incapace di concretizzare, sono 11 i punti in campionato in piena zona promozione.

L’esordio in panchina di Stroppa a Cremona è una partita clamorosa contro l’Ascoli terminata per 2-2 e con un espulso per parte. Passano subito avanti i padroni di casa con il solito Coda al 13’, Manzari al 25’ la pareggia ma sempre bomber Coda all’ora di gioco riporta avanti la Cremonese. Quattro minuti più tardi Quagliata si fa sbattere fuori per doppio giallo, parte la carica dei bianconeri che attaccano a testa bassa che comporta il pari di Rodriguez all’88’, sette minuti più tardi Bellusci si fa espellere, facendo terminare in parità anche il numero di giocatori in campo.

Torna alla vittoria il Pisa grazie a Canestrelli al 67’ che sfrutta un assist di Miguel Veloso e conquista tre punti sul campo della FeralpiSalò. Aquilani si rilancia dopo due sconfitte e un pareggio e abbandona la zona calda della classifica, lombardi relegati all’ultimo posto in classifica sempre fermi ad un punto. Arriva anche la prima vittoria in stagione per la Reggiana di Nesta che si impone per 2-1 sullo Spezia di Alvini. Ospiti che passano con Gondo al 50’ che replica all’81’ prima della rete dei padroni di casa al 95’ a firma di Esposito che, però, arriva troppo tardi. Quarta sconfitta in campionato su cinque per i liguri, che non abbandonano l’ultimo posto in classifica e non sanno più vincere.

Risultati 6ª giornata

Palermo-Cosenza 0-1 (91’ Canotto)

Brescia-Venezia 0-0

Cremonese-Ascoli 2-2 (13’ e 60’ Coda, 25’ Manzari, 88’ Rodriguez)

FeralpiSalò-Pisa 0-1 (67’ Canestrelli)

Modena-Lecco 0-0

Ternana-Sudtirol 1-1 (22’ Casasola, 94’ Casiraghi rig.)

Spezia-Reggiana 1-2 (50’ e 81’ Gondo, 95’ Esposito)

Bari-Catanzaro 2-2 (28' e 57' Koutsoupias, 30' Sounas, 46' Verna)

Cittadella-Como 0-3 (2’ Ioannou, 32’ e 50’ Cutrone)

Parma-Sampdoria 1-1 (19’ Pedrola, 82’ Circati)

Classifica

Parma 14

Venezia 13

Modena 11*

Catanzaro 11

Palermo 10*

Como 10*

Sudtirol 9*

Cosenza 8

Bari 8

Cittadella 8

Brescia 7**

Cremonese 7

Pisa 7*

Reggiana 6

Ascoli 4

Sampdoria 3 (-2 panalizzazione)

Ternana 2

Lecco 1**

Spezia 1*

FeralpiSalò 1

*una partita in meno

**tre partite in meno

Settima giornata

Cosenza-Cremonese

Lecco-FerlpiSalò

Ascoli-Ternana

Reggiana-Pisa

Spezia-Brescia

Sudtirol-Modena

Venezia-Palermo

Catanzaro-Cittadella

Como-Sampdoria

Parma-Bari