Serie A, la Fiorentina batte l'Inter 3 a zero e viaggia verso la Champions

Moise Kean

Serata Kean. L’Inter paga duramente, la Fiorentina viaggia verso la Champions con l’incompreso di Torino, i Campioni d’Italia sbagliano partita, con la presunzione di divertirsi con i resti della squadra viola che non ha potuto utilizzare tutti gli arrivi di mercato per regole burocratiche abbastanza ridicole.

Inzaghi non ha alibi, dopo il pareggio contestato del derby stavolta non può alzare la voce contro l’arbitro, la giostra dei cambi nella fase finale denuncia una fibrillazione non giusta, male i due attaccanti, male la fase difensiva, esattamente il contrario la prova della Fiorentina, presente in ogni zona del campo, con il passare dei minuti consapevole dell’arroganza dell’avversario, il terzo gol, il secondo di Kean rappresenta la didascalia della serata interista, un inutile passaggio arretrato di Di Marco ha favorito la reazione immediata dell’attaccante che non ha pensato più di un secondo per calciare in porta mentre Sonner aveva abbandonato il proprio domicilio avendo intuito il pericolo.

Una fotografia della precarietà improvvisa e imprevista dell’Inter, già apparsa durante il derby, una sconfitta che deve portare ad una riflessione seria, immediata, considerato che lunedì sera ci sarà di nuovo la sfida con i toscani, a San Siro, sempre secondo astruse regole che non hanno alcun precedente nella storia della serie A.

La Fiorentina è quarta, la Lazio è nel giro, la Juventus va a Como con il timore di saltare di nuovo in aria. E intanto il Napoli se la gode, a meno che le paturnie di mercato di Antonio Conte non portino uno strano malessere anche nella capolista.