La Juve cala il tris a Lecce e si porta in testa alla classifica

La Juventus supera 3-0 il Lecce al Via del Mare, nel posticipo della domenica valido per il 21° turno di Serie A. La squadra di Allegri non si lascia sfuggire l'occasione e complice lo stop dell'Inter, impegnata in Supercoppa Italiana, si porta in testa alla classifica, con 52 punti, uno in più dei nerazzurri.

L'inizio dei bianconeri è arrembante con Vlahovic e McKennie vicini al gol. Il Lecce chiude tutti gli spazi e riparte in contropiede. La partita si sblocca al 59' della ripresa grazie al solito Dusan Vlahovic, che con una conclusione al volo trasforma in rete il servizio di Cambiaso. L'attaccante serbo firma la doppietta personale, "rubando" sulla linea di porta il gol al compagno McKennie. L'uno-due stende il Lecce che ci prova fino alla fine ma non riesce a riaprire la partita. Chiude i conti Bremer con un bello stacco di testa

La partita

D'Aversa schiera in porta Falcone, i due terzini sono Gendrey e Gallo, coppia centrale Baschirotto-Pongracic. A centrocampo accanto a Ramadani ci sono Gonzalez e Kaba. In attacco il centravanti è Krstovic, ai suoi lati Almqvist e Oudin.

Solito 3-5-2 per Allegri. Terzetto difensivo con Gatti, Bremer e Danilo a protezione di Szczesny. Gli esterni di fascia sono Cambiaso e Kostic. In regia Locatelli, mezzali McKennie e Miretti. In avanti Vlahovic e Yildiz.

Primo tempo

Si parte subito a ritmi altissimi. Prima occasione per Vlahovic già al 1', la deviazione del serbo è larga di poco. Il Lecce risponde subito. Traversone in area di Oudin, contrasto Bremer-Baschirotto che favorisce Krstovic, controllo e tiro che si spegne sul fondo. I bianconeri insistono. Sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa a botta sicura sul secondo palo di McKennie, salva sulla linea Krstovic. La pressione della Juve aumenta. Al 12' ancora Vlahovic apre per l'accorrente Kostic sulla sinistra, che spedisce alto sopra la traversa. I pugliesi si difendono con ordine e quando possono ripartono. Al 34' McKennie sbaglia l'uscita su Locatelli, Ramadani recupera e serve Oudin, il francese calcia in porta trovando l'intervento sicuro di Szczesny. Allo scadere, Yildiz lancia il contropiede di Miretti, ingresso in area e cross teso allontanato di Baschirotto. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Il Lecce parte subito forte. Al 46' Almqvist cade in area dopo un contatto spalla a spalla con Bremer ma per l'arbitro Doveri non è rigore. I bianconeri rispondo subito. Kostic lascia sul posto Gendrey e crossa bene in area, tuffo di testa di Vlahovic che però non trova la porta. Al 59' la Juve passa in vantaggio. Gran lavoro di Yildiz al limite dell'area col tiro deviato da Falcone, Cambiaso arriva per primo, crossa per Vlahovic che col sinistro al volo timbra l'1-0. Comincia la girandola dei cambi. Al 68' arriva il raddoppio bianconero. Kostic cross in area per McKennie che da due passi colpisce di testa, Vlahovic in spaccata sulla linea ruba il gol al compagno e realizza la doppietta personale. Al 76' azione insistita di Kaba in mezzo al campo, palla a Dorgu che col controlla salta Weah e prova il destro a giro. Szczesny blocca in due tempi. All'86' arriva il tris. Iling Junior batte una punizione dalla fascia, Bremer con uno stacco imperioso supera Falcone.

Il tabellino

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (65' Dorgu); Gonzalez (60' Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (66' Pierotti), Krstovic (72' Piccoli), Almqvist (72' Sansone). Allenatore: Roberto D'Aversa

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (81' Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (57' Weah), Kostic (74' Iling Junior); Vlahovic, Yildiz (74' Milik). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Vlahovic (J) 59' e 68', Bremer (J) 85'

Ammoniti: McKennie (J), Kaba (L)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)