Gasp sorprende Sarri e inguaia la Lazio: Pellegrini regala il derby della Capitale alla Roma

La Roma supera la Lazio 1-0 e vince il derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A. Parte meglio la Lazio ma sono i giallorossi a trovare il vantaggio al 38' con Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa da Gasperini e rimasto alla Roma, dopo essere stato a lungo sul mercato. Decisivo l'errore in uscita di Nuno Tavares. Nella ripresa i biancocelesti ci provano con generosità e sfiorano il gol in un paio di occasioni. Prima Dia si divora il pareggio, calciando altissimo, tutto solo davanti a Svilar. Poi Castellanos manca il bersaglio con un tiro a giro dentro l'area di rigore. Nel finale viene espulso Belahyane. La difesa giallorossa regge bene facilitata dall'uomo in più e si salva grazie al palo sul tiro di Cataldi. Vince la Roma, che sale a 9 punti. Finisce nei guai la Lazio ferma a quota 3, con tre sconfitte in quattro gare.

La partita

Partenza bloccata con tanti duelli a metà campo e pochi spazi per ambedue le squadre. Al 15' problema muscolare per Dele-Bashiru, al suo posto entra Belahyane. La prima conclusione è della Lazio. Ci prova Pedro dal limite dell'area. Palla sopra la traversa. I biancocelesti sono più propositivi. Sulla sinistra percussione di Nuno Tavares, che tenta un nuovo tentativo da fuori. Sempre fuori misura. La squadra di Sarri comincia a trovare convinzione. Al 29' Zaccagni rientra e calcia di destro. Svilar si salva in angolo. Sugli sviluppi del corner, svetta più alto di tutti Romagnoli ma non trova la porta. Si vede ancora la Lazio. Rovella trova un buco nella difesa giallorossa e mette in mezzo. Arriva in ritardo Dia. Alla prima occasione è la Roma a trovare il vantaggio. Errore ingenuo di Tavares in costruzione. Gli soffia il pallone Rensch che serve Soulé. L'argentino rifinisce per Pellegrini, bravo a trovare una conclusione angolata, che finisce alle spalle di Provedel. Dopo il gol la Roma si galvanizza.

Allo scadere giallorossi vicini al secondo gol. Sul cross di Angelino spizzato da Ferguson calcia di prima intenzione Rensch, trovando la risposta in corner del portiere. Il primo tempo finisce con la Roma in vantaggio 1-0. Subito due cambi per Sarri. Entrano Cataldi e Luca Pellegrini per Rovella e Nuno Tavares. Si vede subito la Roma in avanti. Cambio di gioco di Lorenzo Pellegrini per Angelino, che controlla e tira di prima intenzione. La palla finisce sull'esterno della rete, dando solo l'illusione del gol. Al 54' occasione clamorosa per la Lazio. Cataldi verticalizza per Dia, che si infila nella difesa giallorossa, colta di sorpresa. Il senegalese arriva a tu per tu con Svilar e calcia altissimo. Sarri si gioca la carta Castellanos al posto di Dia. Il Taty ci prova subito, para in due tempi Svilar. Nella Roma entra Dovbyk per Ferguson.

Al 76' altra grande occasione per la Lazio. Castellanos si smarca in area, servito da Gila e calcia a colpo sicuro a giro. La palla forse deviata da Mancini esce fuori di pochissimo. All'82' si vede il neo entrato Baldanzi. L'ex Empoli tenta la girata dopo averla messa giù molto bene, pallone fuori non di molto alla destra di Provedel. Svolta nel match. All'86' viene espulso Belhayane per l'intervento col piede a martello sul polpaccio di Koné. Ora cresce il nervosismo. Ora la Roma ha più spazio per colpire. Dovbyk punta Gila e calcia sul primo palo, ma spedisce sull'esterno della rete. In pieno recupero Lazio di nuovo vicina al pareggio. Cataldi prende la mira e calcia a giro il legno gli dice di no a Svilar battuto. Sull'ultima azione è Baldanzi a tirare fuori dallo specchio. Dopo il fischio finale espulso Guendouzi per proteste. La Roma festeggia sotto la Curva Sud. Lazio in crisi nera dopo la terza sconfitta.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (46' Lu.Pellegrini); Dele-Bashiru (15' Belahyane), Rovella (46' Cataldi), Guendouzi; Pedro (79' Noslin), Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante (81' El Aynaoui), Koné, Angelino (81' Tsimikas); Soulé (73' Baldanzi), Lo.Pellegrini (73' Pisilli); Ferguson (66' Dovbyk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Lo.Pellegrini (R) 38'

Ammoniti: N'Dicka (R), Gila (L)

Espulsi: Belahayane (L) 86', Guendouzi (L) dopo il fischio finale

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)