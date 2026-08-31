Supplemento “Ryanair” per le partite

L’allenatore del Monza Juric senza rimpianti: «Primo tempo perfetto, a livello di gioco, di intensità, di occasioni create. L’Udinese non ha mai tirato in porta». A parte i tre gol fatti dai friulani in 45′.
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Il presidente Commisso al centenario viola: «Dio benedica Firenze e tutta la famiglia viola». Considerando le due sconfitte su due in Serie A, sante parole.
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De Roon si trasferisce alla Roma, lui che sui social sfotte sempre, ha fatto arrabbiare tanti giallorossi tanto che da Cattelan aveva detto: «A Roma mi uccidono».
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In Sudafrica due aerei sono passati sopra uno stadio dove si giocava la partita di rugby tra gli Springboks e la Nuova Zelanda. Ryanair potrebbe fare il supplemento «visione partita».
@duppli