Supplemento “Ryanair” per le partite

Pronto ad iniziare la sua nuova avventura in giallorosso, Marten De Roon � arrivato nella Capitale. Proveniente da Milano Linate, il centrocampista olandese, che lascia l'Atalanta e ritrova cos� Gian Piero Gasperini, � sbarcato alle 12.30 all'aeroporto di Fiumicino, accolto dallo staff della Roma, Fiumicino, 30 agosto 2026. ANSA/TELENEWS

In Sudafrica due aerei sono passati sopra uno stadio dove si giocava la partita di rugby tra gli Springboks e la Nuova Zelanda. Ryanair potrebbe fare il supplemento «visione partita».

De Roon si trasferisce alla Roma, lui che sui social sfotte sempre, ha fatto arrabbiare tanti giallorossi tanto che da Cattelan aveva detto: «A Roma mi uccidono».

Il presidente Commisso al centenario viola: «Dio benedica Firenze e tutta la famiglia viola». Considerando le due sconfitte su due in Serie A, sante parole.

L’allenatore del Monza Juric senza rimpianti: «Primo tempo perfetto, a livello di gioco, di intensità, di occasioni create. L’Udinese non ha mai tirato in porta». A parte i tre gol fatti dai friulani in 45′.

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