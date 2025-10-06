Trent'anni dopo un altro Buffon debutta in Serie A

Quasi trent'anni dopo l'esordio di Gianluigi Buffon in Serie A, ieri è toccato al figlio Louis Thomas debuttare nella massima categoria con la maglia del Pisa contro il Bologna allo Stadio Dall'Ara. Maglia numero 16, è entrato al minuto 77 al posto del centravanti Nzola con i toscani sotto 0-4, punteggio poi rimasto identico al fischio finale, guadagnandosi la pagnotta toccando 5 palloni e subendo un fallo. Pisa in netto svantaggio e in inferiorità numerica, impossibile fare di più per chiunque.

Prima o poi però doveva succedere, comunque. Il ragazzo infatti è già dalla passata stagione nel giro della prima squadra, con cui aveva debuttato in Serie B e un paio di settimane fa aveva rotto il ghiaccio anche in Coppa Italia. Certo, l'ambiente in cui è maturato questo momento memorabile per la famiglia Buffon è stato meno brillante rispetto a quando Gigi, uno dei più grandi portieri nella storia del calcio, aveva indossato i guantoni per la prima volta in una partita di Serie A. All'epoca, 19 novembre 1995, l'estroso 17enne del Parma fu il migliore in campo nello 0-0 imposto dai suoi al Milan futuro campione d'Italia. Chiamato quasi in extremis quel weekend dall'allenatore Nevio Scala obbligato a sostituire il titolare Luca Bucci e con poca fiducia verso la sua prima riserva Alessandro Nista, Buffon avrebbe messo in fila in seguito oltre mille gettoni da professionista con Parma, Juventus, Psg e nazionale.

In continuità con l'esordio tra i professionisti della passata stagione, l'allenatore che ha gettato nella mischia il giovane figlio di Gigi e della showgirl ceca Alena Seredova è stato un campione del mondo 2006: prima Pippo Inzaghi in B, ieri Alberto Gilardino. Entrambi co-protagonisti di quell'eccezionale avventura azzurra in cui Buffon (non ancora senior, visto che Louis Thomas è nato nel dicembre 2007) era stato tra i migliori in assoluto della spedizione.

E a proposito di 'figli del 2006', due weekend fa è andato a bersaglio con la maglia del Frosinone in Serie B Filippo Grosso, figlio di Fabio, un altro eroe di quel mondiale vinto.

Il prossimo sarà Louis Thomas Buffon? Intanto sarebbe già un passo avanti giocare una partita non così in salita, come lo 0-4 di ieri del Pisa contro il Bologna. Il secondo, che qualcuno crei la sua pagina Wikipedia in italiano, che al momento non c'è.