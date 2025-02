Tutti i colpi di mercato delle squadre di Serie A: chi si è rinforzato e chi no

Sarà il campo e soltanto il campo a dare i voti a questa sessione invernale del calciomercato, conclusosi ieri sera a mezzanotte. Tra colpi altisonanti e scambi/prestiti last minute, si chiude una delle finestre di mercato più intense degli ultimi anni. Tra i club più attivi sicuramente c'è il Milan, insieme alla Juventus. Tanti movimenti anche in casa Roma, Como e Lecce. Vediamo ora tutti gli scambi, divisi squadra per squadra.



ATALANTA

Manca il sostituto di Scamacca, di recente di nuovo infortunatosi, ma l'arrivo di Maldini è di certo interessante. Non male anche Posh dal Bologna a rimpolpare la difesa.

Acquisti: Daniel Maldini (a, Monza) Posch (d, Bologna).

Cessioni: Godfrey (d, Ipswich Town), Soppy (d, Losanna), Zaniolo (a. Fiorentina).

BOLOGNA

Acquisti: Calabria (d, Milan), Pedrola (a, Sampdoria), Tomczyk (c, Wisla Cracovia).

Cessioni: J. Karlsson (a, Lecce), K. Karlsson (c, AIK Solna), Pyyhtia (c, Sudtirol), Raimondo (a, Salernitana), Corazza (d, Salernitana), Urbanski (c, Monza), Sosa (d, Reggiana), Posch (d, Atalanta), Iling Junior (c, Aston Villa).



CAGLIARI

Avrebbe potuto fare qualcosa di più per aiutare il tecnico Davide Nicola.

Acquisti: Caprile (p, Napoli), Coman (a, Al Gaharafa).

Cessioni: Scuffet (p, Napoli), Azzi (d, Cremonese), Wieteska (d, Paok), Lapadula (a, Spezia).

COMO

In pochi giorni ha sborsato oltre 50 milioni di euro per portare a casa 10 giocatori. Il club lariano dimostra, così, di avere fortissimi ambizioni e un portafoglio ricco. L'investimento più costoso è Anastasios Douvikas, classe 1999, arrivato dal Celta Vigo per la cifra di 13 milioni di euro

Acquisti: Ikonè (a, Fiorentina), Diao (a, Betis), Butez (p, Anversa), Caqueret (c, Lione), Dele Alli (c, svincolato), Smolcic (d, Rijeka), Vojvoda (c, Torino), Douvikas (a, Celta), Valle (d, Barcellona).

Cessioni: Cerri (a, Salernitana), Barba (d, Sion), Curto (d, Sampdoria), Gioacchini (a, Asteras Tripolis), Sala (d, Lecce), Belotti (a, Benfica), Audero (p, Palermo), Verdi (a, Sassuolo), Mazzitelli (c, Sassuolo), Kone (c, Frosinone).

EMPOLI

Poco da segnalare, anche se Kouamè può regalare quel brio in più, in avanti, per bucare le difese.

Acquisti: Silvestri (p, Sampdoria), Kouamè (a, Fiorentina).

Cessioni: Ekong (a, Malmo), Belardinelli (c, Sudtirol), Perisan (a, Sampdoria).

FIORENTINA

Ha sfoltito la rosa con intelligenza regalando però al tecnico Palladino due pedine di peso, come Michael Folorunsho e Pablo Marì, senza dimenticare Fagioli, dalla Juve, e Zaniolo che, in caso di pieno recupero fisico, potrebbe fare la differenza.

Acquisti: Valentini (d, Boca Juniors) svincolato, Folorunsho (c, Napoli), Pablo Marì (d, Monza), Ndour (c, Besiktas), Zaniolo (a, Galatasaray), Fagioli (c, Juventus).

Cessioni: Ikoné (a, Como), Martinez Quarta (d, River Plate), Christensen (p, Salernitana), Kayode (d, Brentford), Kouamè (a, Empoli), Biraghi (d, Torino), Valentini (d, Verona), Sottil (a Milan).

GENOA

Un bel colpo è stato non vendere i propri pezzi più pregiati Non è poca cosa.

Acquisti: Otoa (d, Aalborg), Cornet (a, Southampton), Onana (c, Besiktas), Ellertsson (c, Venezia), Cuenca (c, Milan), Siegrist (p, Rapid Bucarest).

Cessioni: Vogliacco (d, Parma), Marcandalli (d, Venezia), Ellertson (c, Venezia), Gollini (p, Roma), Melegoni (c, Carrarese).

INTER

Un solo colpo in entrata, a centrocampo, che nel derby ha già fatto vedere le buone cose che sa fare. Un altro bel colpo è per l'anno prossimo, il croato Sucic (centrocampista) dalla Dinamo Zagabria: 16 milioni di investimento, non pochi ma Oaktree ha già fatto sapere che sui giovanissimi pè disposta a spendere.

Acquisti: Zalewski (c, Roma).

Cessioni: Palacios (d, Monza), Buchanan (d, Villareal), Radu (p, Venezia).

JUVENTUS

Il colpo in assoluto più importante è in attacco, con il bomber francese Kolo Muani, che ha già fatto vedere di avere molta confidenza con il gol. Per sostituire Bremer e Danilo il club bianconero ha atteso l'ultimo tuffo, portando a Torino due giovani di belle speranze come Costa, Veiga e Kelly. Vedremo come si integreranno bnel gruppo guidato da Thiago Motta.

Acquisti: Kolo Muani (a, Psg), Alberto Costa (d, Vitoria Guimaraes), Renato Veiga (d, Chelsea), Kelly (d, Newcastle).

Cessioni: Arthur (c, Girona), Danilo (d, Flamengo).

LAZIO

La squadra di Lotito porta a casa dei giovani prospetti interessanti. Fallite, però, le trattative per le "ciliegine" Fazzini e Casadei.

Acquisti: Ibrahimovic (c, Bayern Monaco), Provstgaard (d, Velje), Belahyane (c, Verona).

Cessioni: Castrovilli (c, Monza, prestito), Akpa Akpro (c, Monza, prestito).

LECCE

Diciamolo subito, il vero colpaccio è stato quello di incassare una plusvalenza di oltre 30 milioni di euro (a cui eventualmente si aggiungeranno altri 7,5 milioni). Pensate che Corvino lo aveva preso a 200mila euro.

Acquisti: Karlsson (a, Bologna), Tiago Gabriel (d, Estrela Amadora), Danilo Veiga (d, Estrela Amadora), Scott (c, Stoccarda), Sala (d, Como), N'dri (a, Leuven).

Cessioni: Hasa (c, Napoli), Daka (a, Trapani), Dorgu (c, Manchester United), Oudin (c, Sampdoria) prestito, Pelmard (d, Las Palmas).

MILAN

È la squadra che più di tutte ha rivoluzionato la propria rosa, con tre colpi grossi (tutti potenzialmente titolari): Kyle Walker, difensore laterale destro, dal Manchester City, il talento Joao Felix (attaccante) dal Chelsea e il bomber Santiago Jimenez dal Feyenoord. Più altre due pedine non male per dare respiro alla rosa e possibili cambi al tecnico Conceiçao.

Acquisti: Walker (d, Manchester City), Gimenez (a, Feyenoord), Joao Felix (a, Chelsea), Bondo (c, Monza), Sottil (a, Fiorentina).

Cessioni: Calabria (d, Bologna), Morata (a, Galatasaray), Bennacer (c, Marsiglia), Okafor (a, Napoli), Cuenca (c. Genoa).

MONZA



I pezzi più pregiati sono andati tutti via. C'è poco da aggiungere.

Acquisti: Castrovilli (c, Lazio, prestito), Brorsson (d, Mjallby), Palacios (d, Inter, prestito), Lekovic (d, Stella Rossa), Akpa Akpro (c, prestito, Lazio), Urbanski (c, Bologna) prestito, Ganvoula (a, Young Boys).

Cessioni: Djuric (a, Parma), Machin (c, Cartagena), Pablo Marí (d, Fiorentina), Maldini (a, Atalanta), Cragno (p, Sampdoria).





NAPOLI

Lanciatissimi per la conquista dello scudetto, gli azzurri di Antonio Conte non hanno fatto tantissimo, specie in considerazione del fatto che, in uscita, hanno un certo Kvaratskhelia, ceduto per 70 milioni al Psg. Il georgiano è stato sostituito all'ultimo tuffo con Okafor, dopo altre trattative andate a vuoto. Ci si aspettava di più ma l'obiettivo, in questo caso, è stato quello di far quadrare i conti, vedendo se i "regali" arriveranno a fine stagione grazie ai milioni ricavati dalla conquista del tricolore (o se andrà male dal piazzamento in Champions).

Acquisti: Scuffet (p, Cagliari), Hasa (c, Lecce), Billing (c, Bournemouth), Okafor (a, Milan).

Cessioni: Mario Rui (d, svincolato), Caprile (p, Cagliari), Folorunsho (c, Fiorentina), Zerbin (d, Venezia), Kvaratskhelia (a, Psg).

PARMA

Sono mancati i grandi colpi, sia in entrata che in uscita

Acquisti: Lovik (d, Molde), Marcone (p, Turris), Vogliacco (d, Genoa), Ondrejka (a, Anversa), Djuric (a, Monza), Pellegrino (a, Velez), Ordonez (c, Vélez) arriva a giugno 2025.

Cessioni: Chichizola (p, Spezia), Coulibaly (d, Leicester).

ROMA





Al club guidato da Ranieri è mancato il colpo a effetto, che sarebbe stato portare in giallorosso Frattesi. ma sarebbe costato troppo (l'Inter aveva chiesto 40 milioni). Che dire dei rinforzi? Rinforzata la difesa coi terzini Rensch e Salah-Eddine, solido Nelsson e promettente Gourna-Douath. Vedremo come sapranno integrarsi nel gruppo a Trigoria. Sulla carta la squadra si è rafforzata, anche se non di molto.

Acquisti: Rensch (d, Ajax), Gollini (p, Atalanta), Nelsson (d, Galatasaray), Salah-Eddine (d, Twente), Gourna-Douath (c, Salisburgo).

Cessioni: Le Fée (c, Sunderland), Ryan (p, Lens), Hermoso (d, Bayer Leverkusen), Zalewski (d, Inter), Dahl (c, Benfica).

TORINO

Innesti funzionali al ringiovanimento della rosa, fattore sempre importante per accrescere il valore futuro del club. Sicuramente Casadei, dal Chelsea, è il colpo più stimolante. Da non sottovalutare anche l'esperienza di Elmas e Biraghi, per rimpolpare difesa e centrocampo. Forse ci si sarebbe aspettati uno sforzo in più per sostituire l'infortunato Zapata.

Acquisti: Casadei (c, Chelsea), Elmas (c, Lipsia), Biraghi (d, Fiorentina), Salama (a, Reims).

Cessioni: Bianay Balcot (d, Triestina), Vojvoda (c, Como).

UDINESE

Niente colpi di particolare rilievo.

Acquisti: Solet (d, Salisburgo), Pafundi (c, Losanna) fine prestito, Valentin Gomez (d, Velez), Selvik (p, Haugesund).

Cessioni: Ebosse (d, Jagellonia), Selvik (p, Watford), Ebosele (d, Basaksehir).

VENEZIA

Rosa praticamente smantellata. Peccato. Anche se la retrocessione, ormai, è data per inevitabile.

Acquisti: Cheick Condè (c, Zurigo), Zerbin (c, Napoli), Candè (d, Metz), Marcandalli (d, Venezia), Kike Perez (c, Real Valladolid), Fila (a, Slavia Praga), Radu (p, Inter), Maric (a, Monza).

Cessioni: Bertinato (p, Portuguesa), Fiordilino (c, Triestina), Andersen (c, Sparta Praga), Raimondo (a, Bologna) fine prestito, Ellertson (a, Genoa), Altare (d, Sampdoria), Pohjanpalo (a, Palermo).

VERONA

Forse sarebbe stato utile uno sforzo in più.

: Oyegoke (d, Hearts), Niasse (c, Young Boys), Bernede (c, Losanna), Slotsager (d, Odense), Valentini (d, Fiorentina).: Alidou (a, Eintracht Francoforte), Belahyane (c, Lazio), Sishuba (c, Rennes), Dani Silva (c, Mitdjylland).