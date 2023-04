Centrale, rissa continua. Denunciati sette stranieri

«Secondo una prima ricostruzione la rissa è scoppiata dopo un tentativo di furto di un cellulare ai danni di uno dei marocchini coinvolti. Sedata la rissa, i cinque uomini fermati, identificati e denunciati. Tre cittadini marocchini sono stati trasportati in codice verde presso l'Ospedale Fatebenefratelli mentre due cittadini gambiani, tutti con lievi escoriazioni al volto e agli arti, sono stati medicati sul posto da personale sanitario del 118, rifiutando il trasporto». Il rapporto dei carabinieri intervenuti la sera scaorsa nella zona della Stazione Centrale descrive una scena purtroppo nota. Ormai nella zona della stazione, nonostante i ricorrenti servizi di pattugliamento delle forze dell'ordine disposti dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è «rissa continua».

Va così ormai da tempo e così anche ieri. I militari, che presidiavano piazza Duca D'Aosta, sono intervenuti all'angolo tra la piazza e via Vittor Pisani, per sedare la violenta lite tra i cinque extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, che si scagliavano gli uni contro gli altri a colpi di rami e pietre. Una gazzarra violenta a cui i carabinieri hanno messo fine con non poche difficoltà. E non era neppure la prima la sola perchè, poche ore prima, nel pomeriggio, nella stessa piazza, erano dovuti intervenire ancora denunciano per rissa altri due marocchini di 21 e 25 anni, sorpresi a lanciarsi terra e a colpirsi con schiaffi con un gruppo di altri tre nordafricani, andati via prima dell'intervento dei militari. Nell'ambito degli stessi controlli, ieri mattina, i carabinieri hanno denunciato per furto un 32enne gambiano che aveva tentato di strappare di mano una banconota da 20 euro a un bangladese al quale aveva chiesto l'elemosina. Un quadro di microcriminalità che fa della zona della Stazione, una delle più complicate dell città.

«Ieri, in Piazza Duca d'Aosta a Milano, è avvenuta la solita rissa tra colpi di rami e pietre, che ha visto coinvolti 5 stranieri, tre marocchini e due gambiani, tutti irregolari e con precedenti e poche ore prima atri due nordafricani- commenta il senatore di Fdi Riccardo De Corato-. Ringrazio gli uomini dei Carabinieri e della Polizia che, grazie alle operazioni volute fortemente da questo Governo stanno ripulendo e dando un chiaro segnale di sicurezza le zone limitrofe alle Stazioni, che ogni giorno vengono prese di mira e d'assalto da delinquenti e malviventi, con continue aggressioni, furti, molestie e risse e, nella maggior parte dei casi, vedono protagonisti sempre stranieri con precedenti».

Una vera e propia emergenza che vede in citta, secondo i numeri ufficiali della Questura di Milano, la presenza di 493.000 stranieri irregolari e il 73% delle rapine commesse su pubblica via cittadina e il 95% dei furti con destrezza nel capoluogo lombardo compiuti da stranieri. «Nonopstante questi dati- continua De Corato- palazzo Marino continua a non mandare gli uomini della Polizia Locale a pattugliare le zone più a rischio».