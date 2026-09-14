Agostoni, Bernocchi e Tre Valli. Il ciclismo in “stile” lombardo

Tre grandi gare di ciclismo in terra lombarda tra valli e terre di mobilieri, tre sprint quasi sempre decisivi. Il Trittico lombardo è una classica d’autunno. Bernocchi , Agostoni e Tre Valli in ordine sparso hanno spesso visto al traguardo i grandi nomi del ciclismo: Nibali, Roglic, Visconti, Nizzolo, Rebellin, Colbrelli, Jalabert, Pogacar tanto per citarne qualcuno. Tre grandi gare che fanno ormai parte della storia del ciclismo e che in qualche modo «resistono» al cospetto di uno sport sempre più compresso tra giri, classiche, e sponsor che spesso portano squadre e ciclisti a correre in mondi più o meno sconosciuti.

Il Trittico invece è storia e tradizione, è profumo di ciclismo come un tempo, è il sapore di uno sport che rende omaggio alla sua storia. Si comincia con la 79ma Coppa Agostoni è in programma a Lissone domenica 4 ottobre. Segue la 107ma Coppa Bernocchi a Legnano lunedì 5 ottobre e si chiude con la 105ma Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio e si concluderà a Varese martedì 6 ottobre.

«Sono appuntamenti storici, riconosciuti a livello internazionale, di cui sono molto orgogliosa, e che ogni anno richiamano campioni, squadre di primo piano e migliaia di appassionati lungo le strade della Brianza, di Legnano e di Varese» ha spiegato pochi giorni fa a Palazzo Lombardia la sottosegretaria lombarda allo Sport Federica Picchi che ha ringraziato l’impegno della Società Ciclistica Alfredo Binda nell’organizzarle. Ma il ciclismo non è solo competizione. È sport, storia, cultura, arte, educazione e anche un modo per conoscere e valorizzare un territorio. È con questo spirito torna, per la terza edizione, il Binda Cycling Festival, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Tre Valli Varesine .Nato nel 2024, il Festival accompagnerà anche quest’anno l’autunno varesino con un programma di appuntamenti che, da settembre a novembre, intreccia grandi eventi sportivi, incontri, mostre, iniziative per le scuole e momenti dedicati alla storia del ciclismo.