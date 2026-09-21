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Ciclismo

Ciclismo: Ganna è argento mondiale. Evenepoel rimane il re della crono

Niente di nuovo per Remco Evenepoel: nessuno come lui, probabilmente nella storia, visto che a soli 26 anni vince come un ‘cecchino’

Pier Augusto Stagi
epa13253257 Remco Evenepoel (R) of Belgium congratulates Filippo Ganna (L) of Italy for winning the silver medal on the podium after the Men's Elite Time Trial at the UCI Road World Championships in Montreal, Canada, 20 September 2026. EPA/EDOUARD DESROCHES
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D’altra parte lo aveva scritto sul manubrio della bicicletta, quasi fosse inciso nel suo DNA: è un ‘bullet’, un proiettile. Niente di nuovo per Remco Evenepoel, che ancora una volta dimostra come il suo tempo sia sempre questo. Nessuno come lui, probabilmente nella storia, visto che a soli 26 anni vince come un ‘cecchino’: ciò che punta, prende. Il belga va contro ogni logica della biomeccanica e della fisiologia, visto che Remco ha un peso piuma di soli 60 kg distribuiti su un fisico brevilineo di centosettanta centimetri. Un rapporto peso-potenza eccezionale, unito alla capacità di mulinare rapporti mostruosi a frequenze impossibili: le caratteristiche di un fenomeno assoluto. Intanto a Montreal si porta a casa il quarto titolo mondiale consecutivo della sua pur breve carriera professionistica, a cui si aggiungono l’oro olimpico e quello europeo del 2025. Ganna ha provato in tutti i modi a impedirgli l’ennesimo show, nonostante nel confronto diretto lo vedesse indietro 11-8 con il belga. Al primo intermedio era solo 10°, a 22′ dal belga; meglio nel secondo, 4° a 40′. Al terzo 2° a 48′. Alla fine sarà argento, il 3° iridato in carriera. È finita come si pensava all’inizio, con il belga mattatore che si porta a casa per il 4° anno consecutivo il titolo mondiale a cronometro. Senza Pogacar, domenica prossima Remco potrà prendersi la scena e anche la maglia iridata in linea per un’accoppiata mai riuscita nella storia: ieri ha solo preso le misure. Tempo al tempo.

Filippo GannaRemco Evenepoel

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