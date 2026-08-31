Pogacar in ospedale, oggi l’intervento. Tenterà il recupero per il Lombardia

Faccia corrucciata da duro e incerottata per le botte subite. Le corna con la mano destra, anch’essa incerottata, da stella del rock. Una storia su Instagram, postata direttamente dall’ospedale Dexeus di Barcellona, con tanto di musica dei Bee Gees in sottofondo: «Stayin’ Alive», sono vivo. Un mix di ironia e resilienza, che Tadej ha inviato ai suoi tanti aficionados con un messaggio forte e chiaro: è fondamentale affrontare le sfide con un sorriso. La diagnosi per lo sloveno è, in ogni caso, pesante: commozione cerebrale, frattura scomposta della clavicola sinistra e frattura stabile della vertebra cervicale C7.

Una Vuelta gettata alle ortiche, quando aveva 3′50″ di vantaggio su Mas e già 3 successi di tappa all’attivo. Sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, in programma oggi con il professor Xavier Mir. E adesso? Addio alla tripla corona, dopo i successi al Tour e al Giro d’Italia 2024. Gli altri appuntamenti in calendario erano il Mondiale del 27 settembre, l’Europeo del 4 ottobre in Slovenia e il Lombardia del 10. Stagione finita? Chi conosce Pogi, però, non esclude che possa tentare un recupero per il Lombardia: solo pensarci è già qualcosa di incredibile.

Il dibattito è aperto anche sull’«asteroide» che ha interrotto il cammino del «marziano». Inizialmente si è parlato di un sasso, ieri della batteria di una telecamera per le riprese tv in moto. Pavel Sivakov, compagno di squadra, ha raccontato che in quel momento Tadej stava bevendo alla borraccia e quindi aveva solo una mano sul manubrio: fortuna che aveva il casco, che lo ha salvato da conseguenze peggiori.