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Evenepoel domina la crono. Recuperati 28” al leader Pogacar

Il belga concede il bis battendo proprio Tadej. Ottimo Cattaneo, delude Ganna

Evenepoel domina la crono. Recuperati 28” al leader Pogacar
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Se uno è un marziano, l’altro è spaziale: entrambi volano altissimi. Nella cronodi Thonon-les-Bains Pogacar controlla la situazione, Evenepoel la fa sua. Uno fa corsadi contenimento, l’altro da esaurimento. Lo sloveno è l’unico a contenere il ritardo (28”), il belga oro di Parigi e iridato della crono guadagna in fiducia: due vittorie consecutive, alla vigilia del gran finale che si preannuncia piùche mai interessante. «È un’altra giornata fantastica – spiega felice Remco, che celebra nel migliore dei modi la festa nazionale del suo Paese - : crono bellissima, in mezzo a un pubblico pazzesco». Peccato solo che il belga perda una pedina importantedella sua Red Bull: il tedesco Lipowitz, 5° in classifica e sul podio un anno fa, finisce il suo Tour contro una transenna. Bello anche il duello tra i bimbi del gruppo: tra il ragazzino francese Paul Seixas e ilmessicano Isaac Del Toro: pochi secondi per la lotta del podio e per la maglia bianca: tra i due 5” di differenza.

Enoi italiani? Ci aspettavamo Filippo Ganna, ci salviamo con l’uomo di fiducia di Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo, bergamasco di 35 anni, che chiude con un buonissimo 6° posto. Resta per un’ora sulla “hot seat” con il miglior tempo, e poi si gusta il trionfo del capitano. Oggi tappa per attaccanti, poi tre arrivi in salita consecutivi – di cui due all’Alpe d’Huez, venerdì e sabato – prima della conclusione sui Campi Elisi.

Ordine d’arrivo : 1) Evenepoel (Bel) km 26,1 in 32’19’’ (media 48,458), 2)

Pogacar (Slo) a 28’’, 3) Skjelmose (Dan) a 1’04’’, 6) Cattaneo a 1’41’’, 11) Ganna a 2’06’’.

Classifica : 1) Pogacar (Slo, Uae) in 56h 14’18’’, 2) Evenepoel (Bel) a 4’32’’, 3) Del Toro (Mex) a 6’51’’, 13) Piganzoli a 27’28’’.

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