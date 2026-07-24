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Ciclismo

Il Tour ha riparato le ingiustizie del passato

Dai 200 km negli anni ’90, per favorire campioni come Indurain, ai 40 del 2026. La corsa ora è più democratica, esalta i veri fenomeni come Pogacar e oggi Bugno e Chiappucci potrebbero persino vincerla

Pier Augusto Stagi
epa13128310 Yellow jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates on the podium after Stage 18 of the Tour de France, a 185.2 km route from Voiron to Orcieres-Merlette, France, 23 July 2026. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
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Oggi vanno forte, molto più di un tempo, e corrono Tour più giusti. Il ciclismo di Tadej Pogaar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Paul Seixas è chiaramente più democratico. In aiuto, come sempre, ci vengono i numeri. Ai tempi di Miguel Indurain, grande cronoman degli anni Novanta, che ha lottato con i nostri Bugno e Chiappucci, i Tour erano disegnati a sua immagine e somiglianza. Jean-Marie Leblanc, gran patron della corsa francese, gli confezionava percorsi che potessero esaltare le sue doti di cronoman. Un esempio? Prendiamo i chilometri contro il tempo: nel 1991, primo Tour vinto dal Navarro, c’erano la bellezza di 171 km contro il tempo. Nel ’92 si sale a 200, nel ’93 si scende di poco: 194. Nel ’94 la «miseria» di 184 chilometri e nel ’95 «l’inezia» di 174 chilometri.

Indurain, in quegli anni, costruiva i propri successi nelle prove contro il tempo, essendo di gran lunga, tra i cacciatori di Grandi Giri, il più forte. Quello che guadagnava nelle prove contro il tempo, poi lo amministrava in montagna. Negli ultimi anni la musica è radicalmente cambiata. Nonostante si parli di dittatura slovena Pogaar va forte su tutti i terreni e senza punti deboli , siamo di fronte alla democratizzazione del ciclismo: un po’ di tutto, per far emergere il talento. I chilometri contro il tempo? Rispetto ai tempi di Indurain, semplicemente ridicoli: 36 nel 2020, 58 nel 2021, 54 nel 2022, 22 nel 2023, 59 nel 2024, 44 nel 2025 e 45,7 quest’anno. Nulla rispetto agli anni di Indurain, che ha davvero beneficiato di percorsi disegnati su misura, e penalizzanti per Bugno e Chiappucci, che probabilmente oggi qualche Tour lo vincerebbero. E lo stesso Remco Evenepoel, cronoman eccezionale e attualmente secondo in classifica alle spalle di Pogaar (ieri vittoria di Carapaz, nella generale lo sloveno precede Evenepoel di 4′32: oggi l’Alpe d’Huez), se gli mettessero a disposizione un Tour con 200 km contro il tempo, molto probabilmente farebbe tremare anche Tadej.

È evidente, quindi, che i patron dei Grandi Giri hanno il potere di orientare le corse. L’ex corridore professionista e poi giornalista Jean-Marie Leblanc ha addomesticato per anni le corse. Poi è arrivato Christian Prudhomme, un altro giornalista (il Giro è stato ideato da un giornalista, Tullio Morgagni; il Tour dal giornalista Henri Desgrange: è storia, ndr), che ha armonizzato i percorsi, mettendo un po’ di tutto, per non favorire nessuno ma esaltare il talento: Tadej Pogaar.

Tour De FranceTadej Pogacar

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