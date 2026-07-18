Addio a Brenda Fricker, premio Oscar e volto conosciuto di Mamma ho perso l'aereo

Il mondo del cinema è in lutto dopo la notizia della morte di Brenda Fricker, attrice di livello internazionale premiata l'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1990 per la sua interpretazione ne "Il mio piede sinistro".

Nata a Dublino il 17 febbraio 1945, l'artista irlandese si è spenta giovedì 16 luglio. Il decesso è stato confermato dal suo agente, Phil Belfield. A quanto pare l'attrice soffriva di una grave malattia.

Di Brenda Fricker sappiamo che nutrì da sempre un grandissimo amore per la recitazione. Nata da padre irlandese e madre britannica, si avvicinò presto a quello che poi sarebbe divenuto il suo lavoro. A 16 anni debuttò a teatro. Seguì prestigiose compagnie teatrali come il National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Poi, solo tre anni dopo il primo spettacolo, esordì al cinema nel film "Schiavo d'amore". Della Fricker sono sempre state apprezzati il suo talento come caratterista, così come anche la grandissima umanità con cui arricchiva i suoi personaggi.

La fama non è arrivata subito.

Nel 1989 interpretò la signora Bridget Fagan Brown – madre di madre di Christy Brown – nel film "Il mio piede sinistro" e grazie a quel ruolo vinse il premio Oscar come miglior attrice non protagonista (1990). Per lei anche una candidatura ai Golden Globes. Divenne dunque un volto noto e molto amato, specialmente dal pubblico irlandese. È stata infatti la prima attrice irlandese a vincere una statuetta.

Molti la ricordano come la "signora dei piccioni" nel film "Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York" (1992), dove interpretò la parte di una senzatetto.

Nell'arco temporale che include gli anni '90 e 2000 ha continuato a lavorare a diversi film e telefilm. La sua interpretazione nella serie tv "Torso: The Evelyn Dick Story" le è valsa una candidatura ai Gemini Awards nel 2002.

La sua ultima comparsa sullo schermo è stata nel film The Swallow, uscito nel 2024. Nel 2025 ha pubblicato la sua autobiografia in cui ha parlato della sua vita, tutt'altro che facile. Una vita segnata da profondi traumi, tra cui abusi, aborti spontanei e una lunga lotta contro la depressione. Nel 1990 ebbe un dolore enorme: la morte del regista Barry Davies, che fu suo marito dal 1979 fino al 1988.