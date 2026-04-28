Debutto stellare per "Michael"

Michael Jackson balla sulla cima del box office italiano, con un debutto incredibile. Il biopic Michael (foto), infatti, è partito con ben 5,3 milioni di euro, che diventano oltre 6,4 considerando anche il mercoledì di arrivo nelle sale. Per capirsi, siamo dalle parti di Bohemian Rhapsody che, nel 2018 (altri tempi) partì con 5.507.422 euro e terminò la sua corsa con un incasso totale di 29.079.056. Cifra davvero alta (è il secondo miglior esordio del 2026), che aiuta il botteghino a performare ancora meglio di quanto ha già fatto fino ad ora. L'ultimo week-end, ad esempio, è stato del 57% più alto rispetto ad analogo periodo 2025, con un 2026 che continua a volare; il tutto come aperitivo per l'arrivo de Il Diavolo Veste Prada 2 che, da domani, si prepara a registrare altri incassi record. Le altre novità della top ten? Bisogna scendere fino al sesto posto per trovare l'esordiente horror The Long Walk, adattamento riuscito del romanzo distopico di Stephen King, che incassato 158.244 euro. Settima posizione, invece, per il family francese Il figlio del deserto (139.380 euro).

Solo decimo (merita di più), invece, il poliziesco Il caso 137 che, a una settimana dal debutto, riesce ad entrare in classifica. Tra i titoli nuovi, da segnalare il drammatico La più piccola che è undicesimo con 42.123 euro e Resurrection, 19esimo con 19.433 euro.