Lilli e il Generale

Stasera Lilli Gruber ospiterà a Otto e mezzo il generale Vannacci. Se lei darà il meglio di sé, lui guadagnerà 4/5 punti in un colpo.

Ecco, intanto, un'anticipazione dell'intervista.

Generale: "Non mi interrompa. Mi sta forse dicendo che sono il prodotto di un Paese con una cultura ancora profondamente maschilista? Ma ha visto le mie vestaglie?".

Lilli: "Veramente stavo solo dicendo Buonasera ai telespettatori. E comunque nella mia trasmissione sono io che faccio le domande".

"E spesso anche le risposte".

"Veniamo al punto. Lei è fascista?".

"Meglio restare nell'incertezza. Quando ci sarà evidente sarà peggio".

"Dicono che Lei sia l'Ilaria Salis della destra".

"E Lei il Bruno Vespa della sinistra".

"Le rubo un secondo... Cosa pensa di Meloni?".

"Serve più remigrazione".

"E di Salvini?".

"In confronto alla Ravetto, simpatico. Comunque serve più remigrazione".

"E di Renzi?".

"È il più bravo nella stanza, solo ha sbagliato stanza. Però io remigrerei di più...".

"E di Conte?".

"Le élite non scelgono mai leader capaci".

"Non teme che la sinistra la stia usando come utile idiota?".

"La sinistra non fa mai nulla di utile. Se non per soldi".

"Ecco, a proposito. Pubblicità!".