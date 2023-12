I film per tutta la famiglia da vedere (in tv) durante le feste di Natale

Fervono i preparativi per il lunghissimo ponte delle feste natalizie. Come da tradizione ci sono tanti modi per trascorrere in serenità e tranquillità il santo Natale. Stare di fianco ai propri cari è uno di questi. E, nel mentre sulle tavole passano prelibatezze di ogni tipo, la tv resta una compagna inseparabile. Anche per il Natale del 2023, ci sono in programmazione tanti film da vedere e rivedere con tutta la famiglia per vivere insieme l’emozione di una festa che unisce un po' tutti quanti. Sono soprattutto le reti Rai che tra il 24 e il 28 dicembre hanno arricchito la loro programmazione proponendo alcuni dei film che si sposano alla perfezione con le atmosfere del Natale - alcuni anche in prima tv -, e poi c’è spazio per l’animazione Disney (ma non quella del politicamente corretto) e un po' di sana magia per i grandi e piccoli.

Remi

Il 24 dicembre su Rai Uno e in prima serata è tempo di rivivere la storia di Remi, nel film del 2018 diretto da Antoine Blossier. Liberamente ispirato al romanzo dal titolo Senza famiglia di Hector Malot, il film mette in scena la vita di Remi, per l’appunto, che dall’orfanotrofio viene affidato a un musicista che porta con sé il ragazzino in giro per Francia alla ricerca della sua identità e della sua vera famiglia. Un film toccante che affronta temi di interesse comune, conditi con tanti buoni sentimenti.

Crudelia

È nel giorno del 25 dicembre che, a sorpresa, in prima serata su Rai Due arriva il live action di Crudelia. Si tratta di una vera e propria origin story dedicata a uno dei villain più iconici della Disney. Emma Stone, la diva di La La Land, interpreta una giovane e determinata Crudelia alle prese con il suo sogno di rivalsa in un mondo che non è mai riuscito ad apprezzare le sue qualità. Con lei ci sarà anche Emma Thompson nel ruolo della perfida Baronessa Von Hellerman. Un film che ha macinato un consenso dopo l’altro al box office, diventando il maggior successo in epoca di pandemia. Ha vinto anche un Oscar nella categoria di Miglior costumi di scena.

La sirenetta

Il grande classico del 1989 torna in tv nella prima serata di Rai Uno il 26 dicembre. Prima del delirio perbenista della Disney e prima della pioggia di remake, La Sirenetta è stato uno dei lungometraggi animati più belli che sono mai stati realizzati dalla Casa di Topolino. La favola di Anderson rivive sotto una nuova forma e racconta la vita di Ariel, una sirena degli oceani che sogna la terra ferma e che rincorre l’amore del suo principe. Una storia straordinaria, di grande valore, che non passai mai di moda. Attualissima nonostante sia un cartone animato “vecchio” di 24 anni.

Dumbo

Le prime serate di Rai Uno continuano anche il 27 dicembre con il film di Dumbo. Non il cartone animato degli anni ’50 ma bensì il live action che nel 2019 fu portato al cinema da Tim Burton. La favola dolce e sbarazzina qui assume toni dark e cupi ma la sua essenza resta inalterata, spostando l’attenzione su temi animalisti e ambientalisti, raccontanti con la mano sicura da uno dei registi più in voga e talentuosi del nostro tempo. Un film che non è esente da difetti ma che resta un grande classico per il Natale.

Il ritorno di Mary Poppins

E poi la carrellata si conclude (per ora) il 28 dicembre quando in prima serata arriva la mitica Mary Poppins. Il film del 2018, diretto da Rob Marshall e che miscela la commedia al musical, ha rappresentato il sequel ufficiale del lungometraggio del 1964 della Disney. Ambientato durante gli anni della Grande Depressione, il film vede il ritorno di Mary Poppins che sospinta dal vento torna nella vita della famiglia Banks a “salvare ciò che è andato perso”. La pellicola arriva nelle sale dopo una lunga e travagliata storia produttiva che risale persino al 1968.